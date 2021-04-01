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Dünya Myanmar'da güvenlik güçleri, protestocuyu böyle sürükledi
Dünya

Myanmar'da güvenlik güçleri, protestocuyu böyle sürükledi

Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren ordu, ülkede bir aylık ateşkes ilan ettiklerini duyururken, darbe karşıtı gösteriye katılan bir kişinin sokak ortasında güvenlik güçlerince sürüklenmesi tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 18:55:00 -

Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren ordu, ülkede bir aylık ateşkes ilan ettiklerini bildirirken darbe karşıtı gösteriye katılan bir kişinin sokak ortasında güvenlik güçlerince sürüklenmesi tepkilere yol açtı.

Myanmar'da darbenin ardından şimdiye kadar 520'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ulusa seslenen Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, ülkedeki silahlı etnik gruplarla barış görüşmelerinin sürdürülmesi ve 13-16 Nisan'daki dini yeni yıl kutlamalarının huzur içinde yapılması için 30 Nisan'a kadar ordunun tek taraflı ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

Metrelerce sürüklediler!

Diğer yandan, güvenlik güçlerinin darbe karşıtı gösteriye katılan eylemcilerden birini sokak ortasında metrelerce sürükleyediği anlara ait görüntüler ülkede infiale neden oldu. Sürüklenen eylemcinin, güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle sırtından vurulduğu bildirildi.

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