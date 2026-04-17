Myanmar’da af kararı: Eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint serbest bırakıldı
Myanmar’da geleneksel yeni yıl Thingyan kapsamında ilan edilen afla, eski Devlet Başkanı Win Myint serbest bırakıldı.
Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberine göre, yaklaşık 4 bin 500'den fazla mahkumu kapsayan af çerçevesinde 2023'te hapis cezası indirilen Myint serbest bırakıldı.
Söz konusu af kararı Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle yönetime el koyan ve 10 Nisan'da yeni devlet başkanı olarak görevine başlayan General Min Aung Hlaing yönetiminde bir ilk oldu.
Myanmar'da ulusal bayramlar dolayısıyla geniş kapsamlı af kararları alınması sık görülen bir uygulama olarak biliniyor.
İdam cezasını da içeren terörle mücadele yasası, 2021'deki askeri darbenin ardından muhalif siyasetçiler, gazeteciler ve yönetime karşı çıkan kişilere yönelik yaygın şekilde uygulanmıştı.
Bağımsız Siyasi Tutuklulara Yardım Derneğinin verilerine göre, 27 Şubat itibarıyla ülkede 22 bin 800'den fazla siyasi tutuklu bulunuyordu.
