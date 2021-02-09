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Dünya Myanmar'a yaptırım sinyali
Dünya

Myanmar'a yaptırım sinyali

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar'daki askeri darbenin ardından bu ülkeye yaptırım uygulama seçeneğinin masada olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 23:50:00 -
Myanmar'a yaptırım sinyali

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar'daki askeri darbenin ardından bu ülkeye yaptırım uygulama seçeneğinin masada olduğunu bildirdi.

Borrell, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda Myanmar'daki darbeyle ilgili konuşma yaptı.

Myanmar'da olanlara AB'nin vereceği karşılık konusunda "Tüm seçeneklerimizi değerlendiriyoruz." diyen Borrell, bunlar arasında kişilere ve orduya ait işletmelere yönelik ek yaptırımların düşünüldüğünü söyledi.

Bunun dışında kalkınma yardımını gözden geçirebileceklerini ifade eden Borrell, ayrıca "Silahlar Hariç Her Şey" adı verilen ticaret tercihlerini değerlendirebileceklerini aktardı.

Borrell, Myanmar'a yönelik tepkilerinin değişimi etkilemesi, diyalog kanallarını sürdürmesi, masum halkı etkilememesi gerektiğini, gidilecek siyasi yolun 22 Şubat'taki AB Dışişleri Bakanları toplantısında belirleneceğini bildirdi.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Myanmar'ın çeşitli illerinde 6 Şubat'ta darbeye karşı kitlesel gösteriler ve sivil itaatsizlik eylemleri başlamış, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Protestoların ilk gününde askeri hükümet, bazı sosyal medya ağlarını ve telefonlara internet servisini yasaklamıştı. Yasaklara rağmen örgütlenen darbe karşıtları, 7 Şubat'ta Yangon kentinde 2007'den bu yana en geniş kalabalığı toplayarak sokaklara dökülmüştü.

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