Muzun faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir? Muz diyeti nasıl yapılır?

Muz hangi hastalıklara iyi gelir?

Muzun sağlığa faydaları arasında kilo vermeye yardımcı olmak, şişmanlığı azaltmak, bağırsak hastalıklarını iyileştirmek, kabızlığı gidermek ve dizanteri, anemi, artrit, gut ve böbrek ve idrar rahatsızlıkları gibi durumlar sayılabilir. Muz ayrıca, adet problemleri ve yanıklara da yardımcı olabilir.

Muz diyeti

Hızlıca kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu şok diyetlerden birini, muz diyetidir.

4 gün boyunca sadece muz yemek kulağa tuhaf gelse de böyle bir durumun en fazla 4 gün yapılabileceği uzmanlar tarafından açıklanmış. Ancak bu beslenme şeklini 4 gün uygulayanların bir daha bu beslenme planını uygulaması önerilmiyor. Yani bu diyet yılda sadece 1 defa uygulanabiliyor.

Sınırsız enerji sağlar

Muz içeriğinin %74’ü sudur. İçeriğinde ayrıca bol miktarda karbonhidrat bulunduran muz tüm gün enerjik kalmanızı sağlıyor. Spora başlamadan önce ve sonrasında sıklıkla muz tüketen sporcuların enerjik kalması bu da beslenme düzenlerine bağlı. Enerjinizin çabuk tükenmesinden şikayetçiyseniz günlük olarak muz tüketimi yapmanız tavsiye edilir.

Muz diyetini uygulamak oldukça kolay. Gün içinde her öğünde 3 tane muz yiyerek muz diyetini kolay biçimde uygulayabilir ve hızlıca kilo verebilirsiniz. Muzu isterseniz kurutup, isterseniz su ve süt ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Bu şekilde günlük tüketim ile bel bölgenizdeki yağların kısa sürede yakar.

Sindirim sistemini düzenliyor

4 gün boyunca muz tüketmenin faydalarından bir diğeri ise sindirim sistemini düzenlemesi. Önemli bir sağlık sorunu olan kabızlığa iyi geldiği bilinen muz, lif bakımından zengin bir ürün olduğu için sindirim sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Muz diyeti nasıl yapılır: Örnek muz diyeti listesi

Sabah: 1 su bardağı içine taze sıkılmış limon suyu eklenmiş ılık su

Kahvaltı: 1 su bardağı az yağlı süt, 2 adet muz (orta boy)

Ara öğün: 1 fincan yeşil çay, yarım muz

Öğle yemeği: Yağsız mevsim salatası (Mevsime uygun tüm taze sebzeleri kullanabilirsiniz), yarım muz

Ara öğün: 1 fincan yeşil çay, yarım muz

Akşam yemeği: Yağsız mevsim salatası (Mevsime uygun tüm taze sebzeleri kullanabilirsiniz), yarım muz

Ara öğün: 1 adet muz, 1 su bardağı az yağlı süt, birer tutam toz zerdeçal, toz zencefil ve karabiber karıştırarak elde edeceğiniz içecek

Muz faydaları