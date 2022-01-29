Muzun faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir? Muz diyeti nasıl yapılır?
Muz içeriğinin %74’ü sudur. İçeriğinde ayrıca bol miktarda karbonhidrat bulunduran muz tüm gün enerjik kalmanızı sağlıyor.
Muz hangi hastalıklara iyi gelir?
Muzun sağlığa faydaları arasında kilo vermeye yardımcı olmak, şişmanlığı azaltmak, bağırsak hastalıklarını iyileştirmek, kabızlığı gidermek ve dizanteri, anemi, artrit, gut ve böbrek ve idrar rahatsızlıkları gibi durumlar sayılabilir. Muz ayrıca, adet problemleri ve yanıklara da yardımcı olabilir.
Muz diyeti
Hızlıca kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu şok diyetlerden birini, muz diyetidir.
4 gün boyunca sadece muz yemek kulağa tuhaf gelse de böyle bir durumun en fazla 4 gün yapılabileceği uzmanlar tarafından açıklanmış. Ancak bu beslenme şeklini 4 gün uygulayanların bir daha bu beslenme planını uygulaması önerilmiyor. Yani bu diyet yılda sadece 1 defa uygulanabiliyor.
Sınırsız enerji sağlar
Muz içeriğinin %74’ü sudur. İçeriğinde ayrıca bol miktarda karbonhidrat bulunduran muz tüm gün enerjik kalmanızı sağlıyor. Spora başlamadan önce ve sonrasında sıklıkla muz tüketen sporcuların enerjik kalması bu da beslenme düzenlerine bağlı. Enerjinizin çabuk tükenmesinden şikayetçiyseniz günlük olarak muz tüketimi yapmanız tavsiye edilir.
Muz diyetini uygulamak oldukça kolay. Gün içinde her öğünde 3 tane muz yiyerek muz diyetini kolay biçimde uygulayabilir ve hızlıca kilo verebilirsiniz. Muzu isterseniz kurutup, isterseniz su ve süt ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Bu şekilde günlük tüketim ile bel bölgenizdeki yağların kısa sürede yakar.
Sindirim sistemini düzenliyor
4 gün boyunca muz tüketmenin faydalarından bir diğeri ise sindirim sistemini düzenlemesi. Önemli bir sağlık sorunu olan kabızlığa iyi geldiği bilinen muz, lif bakımından zengin bir ürün olduğu için sindirim sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.
Muz diyeti nasıl yapılır: Örnek muz diyeti listesi
- Sabah: 1 su bardağı içine taze sıkılmış limon suyu eklenmiş ılık su
- Kahvaltı: 1 su bardağı az yağlı süt, 2 adet muz (orta boy)
- Ara öğün: 1 fincan yeşil çay, yarım muz
- Öğle yemeği: Yağsız mevsim salatası (Mevsime uygun tüm taze sebzeleri kullanabilirsiniz), yarım muz
- Ara öğün: 1 fincan yeşil çay, yarım muz
- Akşam yemeği: Yağsız mevsim salatası (Mevsime uygun tüm taze sebzeleri kullanabilirsiniz), yarım muz
- Ara öğün: 1 adet muz, 1 su bardağı az yağlı süt, birer tutam toz zerdeçal, toz zencefil ve karabiber karıştırarak elde edeceğiniz içecek
Muz faydaları
- Temel besinler içerir. İçerisinde bol miktarda potasyum, protein, manganez ve çeşitli vitaminler bulunuyor.
- Enerji verir. İçerisinde bulunan potasyumdan dolayı, güçlü bir enerji kaynağıdır.
- Kan basıncını düzenler.
- Zayıflamaya yardımcı olur.
- Mutlu eder.
- Mide hastalıklarını dindirir.
- Cildi güzelleştirir.