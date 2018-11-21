Muzun cipsini kendiniz yapın

Film izlerken, evde vakit geçirirken, bilgisayar başındayken yağlı ve içerisinde ne olduğunu bilmediğiniz sağlıksız paket cipsleri bırakmanın tam zamanı. Onların yerine evde çok daha lezzetli ve pratik olarak kendi cipsinizi yapabilirsiniz. Hem daha keyifli hem de daha sağlıklı.

Son zamanlarda ciddi oranda artan obezitenin sebeplerinin başında, kişinin günlük alması gereken düzeyin çok üzerinde yağ tüketmesi gelmektedir. Ve paketli hazır cipsler yüksek oranda yağ içerirler. Özellikle çocuklarda tüketimine çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Çocuklarda da obezite gittikçe artmakta onlara bu paket gıdaları verirken iki kere düşünmemiz gerekir.

Muz yemeyi sevenlerdenseniz, neden cipsini de yapmayasanız ki?.. Muz cipsi yapmak düşündüğünüzden de kolaydır ve lezzetlidir. Ayrıca, fırında yapıldığı için besleyici olduğu kadar da az kalorilidir.

Evde muz cipsi hazırlayarak, lezzetli atıştırmalıklarınız arasına yeni bir tane daha ekleyebilirsiniz.

Muz, potasyum, manganez ve B vitaminleri gibi besinlerle yüklenir. Aynı zamanda iyi miktarda protein ve bağırsaklarınız için kesinlikle iyi olan pek çok lif içerir.

Muz cipsi, normal olgun muzlardan daha sağlıklıdır. Çünkü, cips yaparken aynı zamanda limon suyu da işin içine girer. Limon suyu, bir antioksidan olan C vitamini ile doludur, bağışıklığınızı güçlendirir.

Limon suyu, fırınlanmış muz dilimlerinin kahverengi ve yumuşak olmasını önlemek için kullanılır. Aynı zamanda cipsin besin değerini artırır ve lezzet katar.

Muz cipsini nasıl yapacaksınız?

Malzemeler

2 orta boy muz

1 bardak taze sıkılmış limon suyu

Pişirme spreyi

Bal

Muz cipsi yapmaya başlamadan önce, muzlarınızı soyun ve dondurucuda saklayın. Bu, muzun ince dilimlenmesini kolaylaştırır.

Muzları dilimlemeden hemen önce, fırını 100 C°’de ısıtın.



Muzları dondurucudan çıkarın ve keskin bir bıçak kullanarak ince ince dilimleyin.

Muz dilimlerini taze sıkılmış limon suyuna batırın ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.

Muz dilimlerini, pişirme spreyi ile hafifçe yağlayın ve fırın tepsisini fırına yerleştirin.

Muz dilimlerini yaklaşık 3 saat fırında yavaşça pişirin. Pişirme süresinin ortasında muz dilimlerini çevirmeyi unutmayın.

Hâlâ sıcakken, üzerlerine biraz bal serpiştirin.



Muz cipsini soğuduktan sonra hava geçirmez bir kapta saklayabilir ve istediğiniz zaman keyfini çıkarabilirsiniz.