  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Muzlu magnolia tarifi- Pratik muzlu magnolia tatlısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Muzlu magnolia tarifi- Pratik muzlu magnolia tatlısı nasıl yapılır?

Muzlu magnolia tatlısı hem oldukça hafif hem de evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sütlü tatlıların en sevilenlerinden biri olan magnolia çilek, muz gibi meyvelerle yapılabilmekte. İşte sizler için hazırladığımız nefis muzlu magnolia tatlısı tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-01-06 00:19:00 -
Muzlu magnolia tarifi- Pratik muzlu magnolia tatlısı nasıl yapılır?

Türkçesi manolya olan ingilizce "magnolia" kelimesi ile meşhur olmuş magnolia tatlısı son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Muzlu magnolia, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Peki,  muzlu magnolia tatlısı nasıl yapılır?

Muzlu magnolia tarifi

1 buçuk paket yulaflı bisküvi,
2 tane muz.

Muhallebisi için;

1 litre süt,
1 tane yumurta,
1 su bardağından az eksik toz şeker,
2 yemek kaşığı un,
2 yemek kaşığı nişasta,
1 kutu krema,
1 paket vanilya (5 gram)

Yapılışı

Muzlu magnolia muhallebisi için gerekli olan süt, yumurta, un, nişasta ve toz şeker, tencereye alınarak iyice karışana kadar çırpılır.

Elde edilen karışım ocağın üzerine alınır ve orta ateşte koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirilir.
Muhallebinin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra içerisine krema ile vanilya eklenip iyice çırpılır.

1 buçuk paket yulaflı bisküvi rondodan geçirilir ve muzlar dilimlenir.

Servis kuplarının veya kaselerinin dibine bir kepçe krema dökülür.

Üzerilerine iki kaşık kadar bisküvi koyulur ve kupların kenarlarına muz dilimleri dizilir.

Kuplar dolana kadar tekrar krema ve bisküvi koyulur.

Hazırlanan muzlu magnolia üzeri, muz dilimleri ile süslenir ve soğuması için buzdolabına kaldırılır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için çarpıcı iddia: An meselesi
Ekonomi

Altın için çarpıcı iddia: An meselesi

Altın fiyatları ne olacak? Altın artacak mı? Altın düşecek mi? sorularının cevapları araştırılırken, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Er..
‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'
Dünya

‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK konusunda İran'a uyarıda bulunarak, 'Irak, Türkiye ve İran ortak hareket e..
Bilim Kurulu üyesi konuştu! Sokağa çıkma yasağı ne kadar daha sürecek?
Sağlık

Bilim Kurulu üyesi konuştu! Sokağa çıkma yasağı ne kadar daha sürecek?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs tedbirle..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay