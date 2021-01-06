Muzlu magnolia tarifi- Pratik muzlu magnolia tatlısı nasıl yapılır?

Türkçesi manolya olan ingilizce "magnolia" kelimesi ile meşhur olmuş magnolia tatlısı son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Muzlu magnolia, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Peki, muzlu magnolia tatlısı nasıl yapılır?

Muzlu magnolia tarifi

1 buçuk paket yulaflı bisküvi,

2 tane muz.

Muhallebisi için;

1 litre süt,

1 tane yumurta,

1 su bardağından az eksik toz şeker,

2 yemek kaşığı un,

2 yemek kaşığı nişasta,

1 kutu krema,

1 paket vanilya (5 gram)

Yapılışı

Muzlu magnolia muhallebisi için gerekli olan süt, yumurta, un, nişasta ve toz şeker, tencereye alınarak iyice karışana kadar çırpılır.

Elde edilen karışım ocağın üzerine alınır ve orta ateşte koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirilir.

Muhallebinin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra içerisine krema ile vanilya eklenip iyice çırpılır.

1 buçuk paket yulaflı bisküvi rondodan geçirilir ve muzlar dilimlenir.

Servis kuplarının veya kaselerinin dibine bir kepçe krema dökülür.

Üzerilerine iki kaşık kadar bisküvi koyulur ve kupların kenarlarına muz dilimleri dizilir.

Kuplar dolana kadar tekrar krema ve bisküvi koyulur.

Hazırlanan muzlu magnolia üzeri, muz dilimleri ile süslenir ve soğuması için buzdolabına kaldırılır.