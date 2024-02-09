Muzlu bebek pankek: Bu bir usta pişirme tekniği, ev yapımı adım adım! Bayılacaksınız, lezzet şoka sokacak
Kolay pankek tarifi nasıl yapılır? Pankek; yumurta, şeker, süt ve un birleşimiyle yapılan genellikle kahvaltı olarak tercih edilen hem pratik hem de lezzetli bir hamur işidir.
Muzlu Bebek Pankek Tarifi İçin Malzemeler
1 adet muz
5 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı (1 yaşından büyüklere tümü )
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı pekmez
1 su bardağı su
Muzlu Bebek Pankek Tarifi Nasıl Yapılır?
Muzu püre haline getirip yumurta sarısı ,daha sonra pekmez, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, su ve unu ilave edip karıştırıyoruz.
Kaşık yardımıyla tavaya dökerek çok bekletmeden iki tarafını da pişiriyoruz.
Afiyetle