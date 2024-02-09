  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adana'da teröristbaşı Öcalan provokasyonu! Aynı noktadan alçaklığa cevap verdiler

Hollandalı petrol devinden Türkiye kararı! 'Mardin, Siirt ve Batman'daki sahadan çıktık' diyerek duyurdular

Aynı kararla mücadele: Kısıtlamalarına rağmen binlerce Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı!

Vatandaş durumu bir solukta özetledi! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Vicdanları yaralayan karar! Dayakçı ve namaz kılan teğmenlere aynı muamele

Sır gibi saklanan gizemli İHA projesi ortaya çıktı! Herkes tedirgin

Meta, İran'ın dini lideri Hamaney'in sosyal medya hesaplarını kapattı! Kuruluşlar çok büyük bir tehlike altında

Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: 'Şimdiden bağırıyorum dikkat edin!'

BAE 22 milyar dolara ünlü kasabayı satın aldı! Çok büyük tepki var

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanlara yüzde 100 zam yaptı
Kadın - Aile Muzlu bebek pankek: Bu bir usta pişirme tekniği, ev yapımı adım adım! Bayılacaksınız, lezzet şoka sokacak
Kadın - Aile

Muzlu bebek pankek: Bu bir usta pişirme tekniği, ev yapımı adım adım! Bayılacaksınız, lezzet şoka sokacak

Yeniakit Publisher
2024-02-09 23:50:00 -
Muzlu bebek pankek: Bu bir usta pişirme tekniği, ev yapımı adım adım! Bayılacaksınız, lezzet şoka sokacak

Kolay pankek tarifi nasıl yapılır? Pankek; yumurta, şeker, süt ve un birleşimiyle yapılan genellikle kahvaltı olarak tercih edilen hem pratik hem de lezzetli bir hamur işidir.

Muzlu Bebek Pankek Tarifi İçin Malzemeler

1 adet muz
5 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı (1 yaşından büyüklere tümü )
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı pekmez
1 su bardağı su

Muzlu Bebek Pankek Tarifi Nasıl Yapılır?

Muzu püre haline getirip yumurta sarısı ,daha sonra pekmez, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, su ve unu ilave edip karıştırıyoruz.
Kaşık yardımıyla tavaya dökerek çok bekletmeden iki tarafını da pişiriyoruz.
Afiyetle

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23