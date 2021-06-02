Salgının yol açtığı ekonomik sorunlar sebebiyle devlet, pek çok ekonomik destek paketini hayata geçirdi. Son olarak müzisyenlerle ilgili müjdeli haber geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzik emekçilerine haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı. Peki, müzisyen destek başvurusu nereden yapılıyor?

Müzisyen destek ödemeleri ne zaman? Müzisyen destek ödemesi başvuru şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız" ifadeleri kullanıldı.

Başvurularla ilgili detaylar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.