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Gündem Müzik yasağı ne zaman kalkacak? Saat 24:00’dan sonra müzik yasağı kalktı mı?
Gündem

Müzik yasağı ne zaman kalkacak? Saat 24:00’dan sonra müzik yasağı kalktı mı?

Türkiye 1 Temmuz itibariyle yeni normalleşmeye geçti. Korona salgını nedeniyle pek çok kısıtlama hayata geçirilmişti. Vaka sayılarının seyrine göre korona yasakları zaman zaman yeniden gelmiş zaman zaman da yasaklar kaldırılmıştı. 1 Temmuz’dan itibaren tüm kısıtlamalar kaldırıldı. Müzik yasağı saat 24:00’dan sonra devam edecek olması malum kesimleri rahatsız etmişti. Müzik yasağı üzerinden kirli propaganlara imza atan o bildik çevreler müzik yasaklarının sabaha kadar devam etmesini istiyor. Peki Müzik yasağı ne zaman kalkacak? Saat 24:00’dan sonra müzik yasağı kalktı mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-02 11:29:00 - 2021-07-02 11:29:49
Müzik yasağı ne zaman kalkacak? Saat 24:00’dan sonra müzik yasağı kalktı mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy malum çevrelerin hedefinde olan müzik kısıtlamasına ilişkin olarak konuştu. Sat 24:00'a kadar olan müzik yasağıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kademeli normalleşmede ilk etapta 19’a kadar müziğe izin verilmişti, iyiye gidince 21’e alındı, 24’e alındı. Kademeli olarak iyileştiriliyor. Geçen seferki normalleşmeyle paralel giderse normalleşme devam edecektir. Şu ana kadar çok olumlu gitti, esnetmeler de paralel olarak devam edecek" dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 24.00'dan sonraki müzik yasağının da kalkacağını ifade etti. Bakan Koca, "Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz, bu yasak da kalkacak." demişti.

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