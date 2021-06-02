Müzik Susmasın destek ödemesi ne kadar? Müzik destek başvurusu başladı mı?

Kültür ve Turizm Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Müzik Susmasın destek ödemesini kimler alacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha önce yaptığı açıklamada müzisyenlere müjdeyi vermişti. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın 2021 yılı bütçe görüşmeleri sonrasında yaptığı açıklamada, 'Müzik Hayattır' projesi kapsamında 20 ilde 405 Roman müzisyene dijital kayıt desteği verdiklerini bildirerek, koronavirüs döneminde geliri olmayan binlerce müzik emekçisi, eser sahibi ve yorumculara 3 ay boyunca 1000 TL para yardımı yapılacağını açıklamıştı.

Açıklamayla hangi aylarda müzisyenlere para yardımı verilecek merak ediliyordu. Bakan Ersoy açıklamasında müzisyenlere para yardımı takvimi olarak, Aralık ayında başvuruların alınacağını ve müzisyenlere para desteği ilk ödeme tarihinin ise Ocak ayında başlayacağını belirtti. Ersoy açıklamasında, "Bu projeye 30 binden fazla başvuru olacağını tahmin ediyoruz" demişti.