Müziğin insan beyni üzerindeki etkisi! İşte beynin performansını güçlendiren müzik türü!

Zaman zaman "groovy" diye de anılan bu müzik tarzı genellikle dans müziğiyle eşleştirilse de aslında ritmik şarkıların çoğunu kapsıyor. 1960 ve 1970’li yıllarda ABD’li genç dinleyicilerin ortaya attığı, "harika" anlamına gelen bu niteleme dinleyicinin farkında olmadan ritim tuttuğu tüm hareketli şarkılar için kullanılabiliyor.

YÜRÜTÜCÜ İŞLEVİ GELİŞTİRİYOR

Independent Türkçe'deki habere göre Hakemli bilimsel dergi Scientific Reports’ta yayımlanan yeni araştırmada ABBA’dan Be Gees’e kadar birçok ünlü müzisyenin parçalarını içeren bu müzik türünün, dinleyicinin "yürütücü işlevini" geliştirdiği ortaya kondu.

Beyinde yürütücü işlev, insanların günlük görevlerini başarıyla tamamlaması için planlama, odaklanma ve çoklu görevleri yerine getirme gibi bilişsel süreçlerin kontrolünden sorumlu. Araştırmada beynin yürütücü işlevden sorumlu bölgesi "sol dorsolateral prefrontal korteks"teki aktivite ve müziğin bu bölge üzerindeki etkisi incelendi. Araştırma ekibi, Apple’ın müzik üretme uygulaması Garage Band’i kullanarak groove diye nitelenebilecek, 120 BPM'lik (saniyede iki vuruş) ritme sahip, tempolu bir parça oluşturdu. Söz konusu parçanın dinletildiği 58 katılımcının beyni fonksiyonel yakın kızılötesi spektroskopisi (fNIRS) adı verilen bir beyin görüntüleme tekniğiyle incelendi. Bunun yanı sıra, katılımcıların müziğe yönelik bireysel tepkileri de ölçüldü ve öznel müzik dinleme deneyimlerine yönelik anketler yapıldı.

"SONUÇLAR ŞAŞIRTICIYDI"

Bu anketlerin amacı, katılımcıların "ritimle senkronize olmakta güçlük çekip çekmediğini" belirlemek ve söz konusu parçadan ne kadar etkilendiklerini tespit etmekti. Parçayı dinledikten sonra olumlu görüş bildiren ve parçadaki hissi alabildiğini söyleyen katılımcıların beynindeki yürütücü işlev aktivitesinin arttığı saptandı. Bu da aslında bireylerin groove müziğin faydalarını deneyimleyebilmesi için o müzik türüne yatkın olması gerektiği anlamına geliyor. Ekibe liderlik eden Profesör Hideaki Soya, "Sonuçlar şaşırtıcıydı" diye konuştu:

Katılımcılarda groove ritmin, sol dorsolateral prefrontal korteksteki yürütücü işlevi ve faaliyeti geliştirdiğini gördük. Diğer yandan groove ritmin insan bilişsel performansı üzerindeki etkileri, yatkınlıktan da etkilenebilir.

Araştırmacılara göre bulgular, sayısız insana fayda sağlama potansiyeline sahip. Örneğin, zihinsel açıdan zinde kalmak veya bunama hastalığından kurtulmak isteyen yaşlıların bilişsel performanslarını iyileştirmeyi umut eden çalışmalara önayak olabilir.

Groove, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir dijital müzik akışı hizmeti. Xbox Music Store üzerinden satın alma veya abonelik üzerinden müzik akışı sunmaktaydı. Web tabanlı ve Microsoft Windows ve Xbox ürün serileri yanı sıra Android ve iOS uygulamaları aracılığıyla da hizmet sunul