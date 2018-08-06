Müziği yüksek sesle dinlemeyin!

Dünya Sağlık Örgütü, bir milyarı aşkın gencin uzun sürelerle yüksek sesle müzik dinlediği için işitme kaybına uğrama riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti..

Örgütün verilerine göre, yaşları 12-35 arasında değişen 43 milyon kişide işitme kaybı yaşıyor ve işitme kaybından şikayet edenlerin sayısı giderek artıyor.

Zengin ve orta gelirli düzeydeki ülkelerde bu yaş grubundakilerin yarısının kişisel müzik cihazlarıyla zararlı olabilecek kadar çok haşır neşir olduğunu aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinden Doktor Etyen Krug, günde bir saat müzik dinlemenin yeterli olduğunu, müziğin sesi fazla açıksa, bunun bile fazla olabileceğini belirtiyor.

Dr. Krug "Yapmaya çalıştığımız şey üzerinde yeterince konululmayan bir konuda farkındalık yaratmak. Çok zarar verme ihtimali olan bu durum aslında kolaylıkla engellenebilir" diyor.

Örgüt, kulaklarını korumak isteyenlere, gürültülü yerlerde dışarıdaki sesi engelleyen kulaklıklar takmalarını yavsiye ediyor. Böylece müziğin de daha iyi duyulabileceği belirtiliyor.

Ayrıca gürültülü yerlerde zaman zaman "sakin yerlere çıkıp dinleme molası verilmesi" ve müzikli ortamlarda hoparlörlerden uzak durulması da öneriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre güvenli ses sınırları ise şöyle:

85 desibel - Bir otomobilin içindeki gürültü düzeyi - 8 saat

90 desibel - Çim biçme aleti - iki buçuk saat

95 desibel - Motosiklet - 47 dakika

100 desibel - Otomobil kornası veya metro treni - 15 dakika

105 desibel - Sesi sonuna kadar açık mp3 player - 4 dakika

115 desibel - Yüksek sesli rock konseri - 28 saniye

120 desibel - Vuvuzela veya sirenler - 9 saniye