Müzeler haftası ne zaman? Müzeler haftasında müzelere giriş ücretsiz mi?

Kültür ve sanat eserleri ile tarihî eserler müzelerde korunur, sergilenir, gelecek kuşaklara aktarılır. Müzelerde sergilenen eserler, yurdumuzun önemli zenginlik kaynağıdır. Her yıl düzenlenen Müzeler Haftası kapsamında çeşitli etkinlik ve konferanslar da veriliyor.

Müzeler haftası ne zaman kutlanır?

UNESCO tarafından tüm dünyada 18 Mayıs günü Müzeler Günü olarak kutlanır. Türkiye'de de 1982 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla 18-24 Mayıs her yıl Müzeler Haftası olarak ilan edilmiştir. Tarihî yerleri ve müzelerdeki eserleri korumalıyız. Onların bulunduğu yerleri güzelleştirmeliyiz. Bunlar, hepimizin görevlerindendir.

Müzeler haftası giriş ücretsiz mi olacak?

Müzeler haftasında müzelere giriş ücretsiz mi? 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Müzeler Haftası”nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere ücretsiz olarak giriş yapılabilecek.

Müzelere giriş kimlere ücretsiz?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz olduğunu duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.

Müze Haftasında hangi müzeler ücretsiz

Amasya Müzesi

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Ankara Etnografya Müzesi

Antalya Müzesi

Alanya Müzesi

Side Müzesi

Demre Likya Uygarlıkları Müzesi

Aydın Müzesi

Burdur Müzesi

Çorum Müzesi

Edirne Müzesi

Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi

Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi

Gaziantep Arkeoloji Müzesi

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

Hatay Arkeoloji Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İstanbul Ayasofya Müzesi

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

İzmir Arkeoloji Müzesi

İzmir Atatürk Müzesi

İzmir Efes Müzesi

İzmir Ödemiş Müzesi

Kahramanmaraş Müzesi

Kastamonu Müzesi

Kocaeli Müzesi

Konya Mevlana Müzesi

Konya Karatay Çini Eserler Müzesi

Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Muğla Fethiye Müzesi

Muğla Marmaris Müzesi

Niğde Müzesi

Sivas Müzesi

Sinop Müzesi

Şanlıurfa Müzesi

Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi