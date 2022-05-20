Müzeler haftası ne zaman? Müzeler haftasında müzelere giriş ücretsiz mi?
Müze Haftasında hangi müzeler ücretsiz olacak? Müzeler, tarih bilincinin oluşmasında önemli yer tutuyor. Müzeler Haftası’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından birçok müze vatandaşların hizmetine açılıyor. Müzeler haftası nedeniyle müzelere girişler ücretsiz mi, müzeler haftasında giriş ücretsiz mi olacak?
Kültür ve sanat eserleri ile tarihî eserler müzelerde korunur, sergilenir, gelecek kuşaklara aktarılır. Müzelerde sergilenen eserler, yurdumuzun önemli zenginlik kaynağıdır. Her yıl düzenlenen Müzeler Haftası kapsamında çeşitli etkinlik ve konferanslar da veriliyor.
Müzeler haftası ne zaman kutlanır?
UNESCO tarafından tüm dünyada 18 Mayıs günü Müzeler Günü olarak kutlanır. Türkiye'de de 1982 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla 18-24 Mayıs her yıl Müzeler Haftası olarak ilan edilmiştir. Tarihî yerleri ve müzelerdeki eserleri korumalıyız. Onların bulunduğu yerleri güzelleştirmeliyiz. Bunlar, hepimizin görevlerindendir.
Müzeler haftası giriş ücretsiz mi olacak?
Müzeler haftasında müzelere giriş ücretsiz mi? 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Müzeler Haftası”nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere ücretsiz olarak giriş yapılabilecek.
Müzelere giriş kimlere ücretsiz?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz olduğunu duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.
Müze Haftasında hangi müzeler ücretsiz
Amasya Müzesi
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Ankara Etnografya Müzesi
Antalya Müzesi
Alanya Müzesi
Side Müzesi
Demre Likya Uygarlıkları Müzesi
Aydın Müzesi
Burdur Müzesi
Çorum Müzesi
Edirne Müzesi
Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi
Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi
Gaziantep Arkeoloji Müzesi
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
Hatay Arkeoloji Müzesi
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
İstanbul Ayasofya Müzesi
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
İzmir Arkeoloji Müzesi
İzmir Atatürk Müzesi
İzmir Efes Müzesi
İzmir Ödemiş Müzesi
Kahramanmaraş Müzesi
Kastamonu Müzesi
Kocaeli Müzesi
Konya Mevlana Müzesi
Konya Karatay Çini Eserler Müzesi
Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
Muğla Fethiye Müzesi
Muğla Marmaris Müzesi
Niğde Müzesi
Sivas Müzesi
Sinop Müzesi
Şanlıurfa Müzesi
Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi