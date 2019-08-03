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Müze değil çay evi

Konya’da nostalji ve antika üzerine dizayn edilen çay evi hem müze havası oluşturuyor, hem de geçmişi hatırlatmasıyla ilgi çekiyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:38
Müze değil çay evi

Konya’da nostalji ve antika üzerine dizayn edilen çay evi hem müze havası oluşturuyor, hem de geçmişi hatırlatmasıyla ilgi çekiyor.


54 yaşındaki Celalettin Avcıoğlu’nun antika eşyalarla donattığı çay evi görenlerin dikkatini çekiyor. Buraya gelen müşteriler, nostalji tarzda dizayn edilmiş çay evini ve antika eşyalarla süslenmiş vitrini görünce adeta geçmişe gidiyor. Farklı türlerde yüzlerce antika eşyanın yer alması da çay evinde adeta bir müze havası oluşmasını sağlıyor.


Gaz ocakları, ütüler, daktilo, hesap makinesi gibi antika eşyaları 17-18 sene önce bir pazarda gördüğünü söyleyen Avcıoğlu, “Bende bir merak oluştu. Zaman içerisinde tabii elimizde birikti. Hakikaten ben bu işi şu anda çok seviyorum. Amatörce yani sevdiğim için yapıyorum. Zevk duyuyorum bu işten daha doğrusu. Antika işi böyle başladı” dedi.



“İnsanlar görsün, geçmişini hatırlasın”


Çay evini açarken fazla hesap yapmadığını söyleyen Avcıoğlu, “Emekli oldum, çay evi açayım ve bunları da burada sergileyeyim, insanlar görsün, geçmişini hatırlasın. Böyle sevdiğimiz için yapıyoruz bu işi” şeklinde konuştu.


Çay evini açtığında çevresinden çok iyi tepkiler aldığını söyleyen Avcıoğlu, Konya’da böyle bir çay evinin olmadığını söyledi. Antika eşyalar biriktirmesinde müşterilerinin katkısı olduğunu dile getiren Avcıoğlu, “Çok olumlu işte, ‘Bundan bende de var, biz bunun kıymetini bilmiyorduk çatıya atmışlar, çatıda duruyor. İsterseniz size getirebiliriz’ diyerek ufak parçalardan bana gelen de oluyor” diye konuştu.


Avcıoğlu hem kendisinin, hem de çay evine gelen insanların burada huzur bulduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:38
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