Müzakereler tıkandı! Anlaşamadılar! Vance: Geri dönüyoruz

Görüşmelerin ardından kısa bir açıklama yapan Vance, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Müzakereler tıkanma noktasında

"İran'la anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz."

Vance, görüşmelerin içeriğine dair detay vermekten kaçınsa da, Washington yönetiminin masadaki temel şartlarından taviz vermediği ve Tahran tarafıyla kritik noktalarda uzlaşı sağlanamadığı anlaşılıyor.

Bölgesel ve küresel yankılar

Bu gelişme, bölgedeki askeri hareketliliğin ve ekonomik yaptırımların devam edeceği şeklinde yorumlanıyor. Diplomatik kanalların açık kalıp kalmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Uzmanlar, bu sonucun ardından ABD'nin müttefikleriyle birlikte yeni bir strateji belirleyebileceğini öngörüyor.

Kritik başlıklar

Müzakere sürecinde düğümün çözülememesine neden olan temel unsurlar şunlar oldu:

Nükleer faaliyetler: Denetim mekanizmaları ve kapasite sınırlamaları üzerindeki uyuşmazlıklar.

Bölgesel güvenlik: Sınır ötesi operasyonlar ve desteklenen gruplar meselesi.

Yaptırımlar: Ambargoların kaldırılma takvimi konusundaki görüş ayrılıkları.

Vance ve beraberindeki heyetin Washington'a dönmesiyle birlikte, Beyaz Saray'ın İran politikasına dair yeni bir yol haritası açıklaması bekleniyor.