KKTC’de ipler koptu! Dışişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı birbirine girdi

Cumhurbaşkanı'nın "masadan kaçmam" söylemini de eleştiren Ertuğruloğlu, masanın hangi statüde ve hangi zeminde kurulacağının açıklanmadığını ifade etti. "Bu masa hangi masadır? Hangi statüyle oturacaksınız? Rum hala 'Kıbrıs Cumhuriyeti' sıfatını koruyacaksa, ambargoları sürdürecekse, biz o devletin toplumu gibi muamele göreceksek, masadan kaçmamanın ne anlamı var?" açıklamasını yaptı. Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun temelinde Rum tarafının uluslararası alanda "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak kabul görmesinin yattığını savundu. Dışişleri Bakanı, "Kıbrıs sorunu sadece ve sadece Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul görmesidir. Bütün problemlerimizin temelinde yatan neden budur" ifadelerini kullandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ulusal konsey kararlarını hatırlatan Ertuğruloğlu, bu kararlarda "tek devlet, tek egemenlik, tek uluslararası kişilik, Türk askerinin çekilmesi ve garanti sisteminin kaldırılması" hedeflerinin yer aldığını belirtti.