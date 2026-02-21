KKTC’de ipler koptu! Dışişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı birbirine girdi
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs politikalarını "egemen eşitlik" ve "eşit egemenlik" kavramları üzerinden hedef alarak sert bir açıklama yaptı. Ertuğruloğlu, Erhürman'ın söylemlerinin KKTC'nin ortadan kaldırılmasına ve tek devletli bir yapıya hizmet ettiğini savunarak bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin "egemen eşit iki devlet" politikasının değişmez olduğunun altını çizen Bakan, milli davanın ana vatanla birlikte savunulması gerektiğini hatırlattı.