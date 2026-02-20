Mehmetçik Prizren’de gönülleri fethetti! Tarihi meydanda kardeşlik sofrası!

  • İSTANBUL
Kosova’da barış ve istikrarın teminatı olan Türk askeri, mübarek Ramazan ayında kardeş Kosova halkını yine yalnız bırakmadı. Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Prizren’in sembolü olan tarihi Şadırvan Meydanı’nda düzenlediği muhteşem iftar programıyla Balkanlar'da dostluk ve kardeşlik rüzgarları estirdi. 1999 yılından bu yana bölgede güven veren Mehmetçik, bu kez kurduğu Halil İbrahim sofrasında Kosovalı kardeşleriyle ekmeğini paylaştı.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde iftar programı düzenlendi.

Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı'ndaki iftar programına, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş'ın yanı sıra Kosova'daki çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, Kosova'da görevli Türk askerleri ve çok sayıda davetli katıldı.

 

Mehmetçik ve iftar programına katılan yaklaşık 250 Kosovalı, akşam ezanının okunmasıyla dua edip orucunu açtı.

Türk Temsil Heyet Başkanlığından alınan bilgiye göre, geleneksel olarak ramazan ayında Kosova'nın farklı kentlerinde iftar sofraları kurulup pide dağıtılarak Kosova halkının yanında olmaya devam edilecek.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor.

