SON DAKİKA
Yerel Binbir surat bu kez yakayı ele verdi!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin Özel Harekat destekli operasyonuyla yakalandı. Binbir surat lakaplı şahsın yakalanmamak için sürekli adres ve kılık değiştirdiği, karanlık saatlerde sokağa çıktığı ve sipariş notlarında kuryelere, "zile üç kere bas" diye uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin Özel Harekat destekli operasyonuyla yakalandı. Binbir surat lakaplı şahsın yakalanmamak için sürekli adres ve kılık değiştirdiği, karanlık saatlerde sokağa çıktığı ve sipariş notlarında kuryelere, "zile üç kere bas" diye uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında F.D. (45) isimli hükümlünün izini sürdü.

"Yaralama, hırsızlık, tehdit-hakaret, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından toplam 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalamak için 250 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışması yapıldı.

 

"ZİLE ÜÇ KERE BASIN, DUYMAYABİLİRİM"

Şüphelinin karanlık saatlerde dışarı çıktığı, tanınmamak için kasket kullandığı, son bir ayda farklı adreslerde kaldığı ve yemek siparişlerini farklı isimlerle verdiği belirlendi.

Sipariş notlarına "Zile üç kere basın, duymayabilirim" şeklinde yazdığı, kapıyı yalnızca üç kez zil çalındığında açtığı tespit edildi.

Gemlik ilçesinde saklandığı adres belirlenen hükümlüye yönelik Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. Polis ekipleri kurye gibi kapıyı üç kez çalarak içeri girdi ve şüpheliyi yakaladı.

Gzaltına alınan F.., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

