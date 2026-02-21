  • İSTANBUL
Sahurda Roman havası
Gündem

Sahurda Roman havası

Ramazan ayının manevi atmosferini yöresel kültürle harmanlayan Süleymanpaşa Belediyesi, bu yıl sahur mesaisini usta Roman müzisyenlere emanet etti. Davul, klarnet ve darbukadan oluşan bando takımı, sahur vaktinde sokaklara dökülerek vatandaşları neşeli bir şekilde uyandırmaya başladı.

  • Gelenek ve Eğlence Bir Arada: Klasik sahur davulcusu geleneği, bu projeyle birlikte yerini tam teşekküllü bir müzik ziyafetine bıraktı.
  • Repertuvar: Ekip, sadece dini motifli eserlerle değil, Trakya’nın meşhur oyun havalarıyla da mahalle sakinlerini sahura hazırlıyor.

Balkonlara Çıkan Vatandaşlar Müziğe Eşlik Etti

Gecenin sessizliğini bozan hareketli parçalar, mahalle sakinleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Klarnetin nağmelerini ve darpukanın ritmini duyan vatandaşlar, uykulu gözlerle de olsa pencerelere ve balkonlara akın etti.

  • Görsel Şölen: Bazı vatandaşların balkonlardan alkış tutarak müzisyenlere eşlik ettiği, bazılarının ise cep telefonlarıyla bu renkli anları kaydettiği görüldü.
  • Mahalle Kültürü: Özellikle eski mahallelerde komşuların birbirine seslenerek bandoyu izlemesi, Ramazan’ın birleştirici gücünü ve samimiyetini bir kez daha ortaya koydu.

"Amacımız Ramazan’ı Tebessümle Karşılatmak"

Belediye yetkilileri, projenin amacının hem yerel sanatçılara destek olmak hem de vatandaşların güne tebessümle başlamasını sağlamak olduğunu belirtti. Roman müzisyenlerin performansı sadece Süleymanpaşa'da değil, sosyal medyada paylaşılan videolarla Türkiye genelinde de büyük beğeni topladı.

Tekirdağ’da Ramazan Coşkusu Sürecek

Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu bando etkinliğinin Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde devam etmesi planlanıyor. Vatandaşlar, her gece farklı bir sokağın bu neşeli bando takımıyla şenlenmesini heyecanla bekliyor.

