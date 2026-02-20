  • İSTANBUL
Milan Skriniar sakatlık sonrası konuştu

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Milan Skriniar, taraftarlara verdiği mesajda, "Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" açıklamasını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar sakatlık yaşadı. Mücadelenin 26. dakikasında oyundan çıkan Skriniar'ın bugün hastanede yapılan kontrollerde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.

Slovak defans, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak taraftarlara mesaj gönderdi. Milan Skriniar, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullandı.

