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Aktüel Muz yiyen Suriyeliler sınır dışı edildi mi? Muz yiyen Suriyelilere ne oldu?
Aktüel

Muz yiyen Suriyeliler sınır dışı edildi mi? Muz yiyen Suriyelilere ne oldu?

Sosyal medyada sokak röportajındaki söylenen sesleri kullanarak, Türkiye'nin kucak açtığı nankör bazı zengin Suriyelilerin muz paylaşımı kamuoyunda büyük bir infiale neden olmuştu. Hemen devreye giren emniyet, provokasyona imza atan mültecileri tek tek tespit edip gözaltına almıştı. 45 şüpheli sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı’na gönderilmişti. Peki muz yiyen bazı nankör Suriyeliler sınır dışı edildi mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-12 14:50:00 - 2021-11-12 14:53:40
Muz yiyen Suriyeliler sınır dışı edildi mi? Muz yiyen Suriyelilere ne oldu?

Sosyal medyadaki bir sokak röportajında Suriyelileri hedef gösteren ve "Ben muz yiyemiyorum" diyen kişiye tepki göstermek için muz yerken paylaşım yapan bazı nankör Suriyeli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Suriyeliler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığına gönderilmişti. Peki muz yiyen Suriyelilere ne oldu?

Muz yiyen Suriyeliler sınır dışı edildi mi?

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sosyal medyada provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir" denildi.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna bağlı Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda düzensiz göçle mücadele konusunda genel bilgi veren Başkan Yardımcımız, kendisine yöneltilen sosyal medyada paylaşılan provokatif muz görüntüleri ile ilgili bir soruya cevap verirken sorunun cevabı yazılı olarak istenmiş, sözlü cevap yarım kalmış bu da kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır. Bahse konu provokatif paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından Sınır Dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. İşlemleri devam eden 45 yabancı uyruklu şahıs halen Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında bulunmaktadır" denildi.

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