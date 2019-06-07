Muz lekesi nasıl çıkar?

Potasyum ve lif yönünden zengin olan muzlar sağlıklı bir beden için son derece kıymetlidir. Günlük beslenme programında mutlaka yer verilmesi gereken gıdalardan olan muz leke konusunda ise sanıldığı kadar masum değildir. Evet, muz bariz lekelere neden olmaz ama gerisinde can sıkıcı tortular bırakır. Özellikle çocuklu evlerde sıklıkla yaşanan muz lekesinden son derece kolay yöntemlerle kurtulabilirsiniz.

Muz lekesi kumaştan nasıl çıkar?

Öncelikle fazla muz kalıntısını kumaştan temizleyin.

Kumaşın, giysinin tersini çevirin ve soğuk suyla akıtın.

Bir miktar bulaşık deterjanı ile ılık suyu karıştırın.

Hazırlanan sabunlu suda lekeli kıyafeti yaklaşık yarım saat bekletin.

Ardından lekeli giysiyi her zamanki yönteminizle makine de yıkayın.

Döşemeden muz lekesi nasıl çıkartılır?

Minik yavrular muz yerken genellikle koltuklara ellerindekileri kolaylıkla bulaştırabilir. Bu nedenle şimdi anlatacağımız yöntem fazlasıyla işinize yarayacaktır.

Öncelikle döşemeden fazla muzu temizleyin.

2 su bardağı soğuk su ile 1 çorba kaşığı bulaşık deterjanını karıştırın. Soğuk su kısmına özellikle dikkat etmelisiniz. Ilık ve sıcak su lekenin derinlere işlemesine sebep olur.

Hazırladığınız karışımı bir bez yardımıyla döşemenin üzerine uygulayın. Lekenin hızlıca çıkması için bezi tampon yapmaya özen gösterin.

Bir süre sonra dairesel hareketlerle lekeyi silmeye çalışın.

Son olarak temiz kuru bezle lekeli bölgeyi silin.

Bu yöntemle kurumuş muz lekelerinden bile hızlıca kurtulmuş olacaksınız.

Şimdiden kolay gelsin.