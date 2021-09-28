Muz kabuğunu dişlerinize sürerseniz bakın ne oluyor!

Dişlerinizdeki sararmaları yok etmek için muz kabuğunu kullanabileceğinizi biliyor musunuz? Tamamen doğal ve zararsız olan bu yöntemle dişleriniz bembeyaz olacak...

Öncelikle dişlerinizi her zamanki gibi fırça ve diş macunu kullanarak fırçalayın.

Ardından olgun bir muzun kabuğunu soyun ve kabuğun iç kısmı ile dişlerinizi ovun.

İşlemi tüm dişlerinize 2-3 dakika boyunca uygulayın ve ardından bol su ile ağzınızı çalkalayın.

Muzun içeriğinde bolca bulunan potasyum, magnezyum, manganez gibi vitaminler, diş hücrelerinize ulaşıp, dişlerinizin beyazlamasını sağlayacaktır.