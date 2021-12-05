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Kadın - Aile Muz kabuğu neye iyi gelir? Muzun faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Muz kabuğu neye iyi gelir? Muzun faydaları nelerdir?

Muz hem yaz hem de kış aylarında tüketilen ve çok sevilen tatlı meyvelerden biridir.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 13:52:00 - 2021-12-05 14:12:17
Muz kabuğu neye iyi gelir? Muzun faydaları nelerdir?

Yapılan araştırmalarda muzun pek çok faydası olduğu ortaya çıkıyor.

Appalachian State University’de yapılan bir araştırmaya göre, muz enerji içeceklerinden daha iyi bir enerji kaynağıdır. Günde tüketilen iki muz 1- 2 saatlik antrenman veya yürüyüş için yeterli kalori sağlar.

Bir diğer araştırma ise;

İnsan ile muz DNA’sı yüzde 41 benzerlik gösterdiği ortaya çıktı. Bilim insanları muz genlerinin hepsini almış ve bunları insan genleriyle teker teker karşılaştırmış. Buradan da bir benzerlik derecesi çıkarmışlar. Genlerimizin yaklaşık yüzde 60’ı, muz genomunda tanınabilen bir karşılığa sahip.

Brody şöyle diyor ki: “Bu yüzde 60’lık kısmın kodladığı proteinler, insan proteininin amino asit dizilimini muzdaki karşılığıyla kıyasladığımızda hemen hemen yüzde 40 aynı” İnsan ve muz gibi böylesine farklı şeylerde bu kadar fazla genin benzer olması şaşırtıcı gelebilir. Fakat aslında değil. “Eğer yaşamak için bizim ve bir muzun neler yaptığını düşünürseniz, oksijen tüketmek gibi aynı şekilde yaptığımız bir sürü şey olduğunu görürsünüz. Bu genlerin birçoğu, aslında yaşamın temelini oluşturuyor.” 

Muzun faydaları nelerdir?

•Sindirim bozukluklarını düzeltir. 
•Böbrekler için de faydalıdır.
•Kan basıncını dengeler ve kalp kaslarını güçlendirir.
•Depresyon, stres ve yorgunluğa çözüm olabilir.
•Tansiyona iyi gelir.
•Saçları güçlendirir, kırılmasını önler.
•Tok tutucu özelliği vardır
•Enerji verir.
•Siyah noktaları ve akneleri azaltır.
•Muz kansere yakalanma riskini azaltır.
•A, C ve E vitaminlerini içerdiği için göz sağlığına faydalıdır.
•Muz kalsiyum içerir; böylelikle kemikleri güçlendirmede yardımcıdır.
•Kas ağrılarına ve kramplarına iyi gelir.
•Mideyi korur ve reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir.
•Muz böbrek kanseri riskini azaltır.

Muz kabuğu da fayda açısından çok önemlidir. Özellikle muz kabuğunun faydaları saymakla bitmez.

Muz kabuğunun faydaları 

- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

- İltihap önleyici bir etkiye sahiptir.

- Mikrop oluşumunu engeller.

- Akne ve sivilce gibi cilt sorunlarının önüne geçer.

- Göz altı torbaları ile şişkinlikleri giderir.

- Pürüzsüz, sağlıklı ve genç bir cilde sahip olma imkanı verir.

- Siyah noktaları ve cilt lekelerini önler.

- Böcek ya da sivrisinek ısırıkları karşısında, kaşıntı ve kızarıklığı giderir.

- Baş ağrısını giderme konusunda yardımcı olur.

- Sedef hastalığına karşı koruma sağlar.

- Diş lekelerini yok eder ve dişlerin daha beyaz olmasını sağlar.

Bütün bu özellikleri muz kabuğunun farklı yöntemler üzerinden kullanılmasıyla değerlendirilir. Bu durum genel olarak muzun iç kısmının cilde veya vücudun farklı noktalarıyla değişik eşyalara sürülmesi üzerine uygulanır.

Muz yemek kilo aldırır mı?

Muzun içerisinde bir takım enzimler bulunur ve bunlar sindirim sisteminin hızlanmasını sağlar ve aynı zamanda kilo vermeye yardımcı olur. Yüksek miktarda lif kaynağı olan muz kontrollü bir şekilde tüketildiği sürece kilo vermenize katkıda bulunabilir.

Muz Kaç Kalori?

 Muz kaç kalori acaba diye düşünüyorsanız işte, boyutlarına ve gramajlarına göre muz kalori değerleri:

1 adet orta büyüklükteki (170 gr) muz: 131 kcal

1 adet büyük (190 gr) muz: 146 kcal

1 adet küçük (90 gr) muz: 69 kcal

Yarım muz (80 gr) muz: 61 kcal

 

 

 

 

 

 

 

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