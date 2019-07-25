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Muz kabuğu ile üstesinden gelebileceğiniz 8 sağlık problemi

Yok artık öyle muzu yedikten sonra kabuğunu çöpe atmak. Zira çok ehemmiyetli bütün 8 rahatsızlığın şifası muzda saklı. Dişleri beyazlatıyor, cildi parlatıyor, hatta et benleri kurutup düşürüyor. Yetmedi haşere ısırıklarında bir numaralı takviyecimiz oluyor artık kendileri. Ayakkabılarımızı onunla parlatıyoruz, ayaklarımızdaki nasırları yok ediyoruz. Diz sızılarını dahi muz kabukları ile gevşetiyoruz…

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:16
Muz kabuğu ile üstesinden gelebileceğiniz 8 sağlık problemi

Muz kabuğu, muz meyvesini sarıp sarmalayan ve doğal olarak organik yapıda bulunan bir kabuktur. 

Muz meyvesi tüketildikten sonra, neredeyse tüm insanlar, muz kabuğunu çöpe atmaktadır.

Ancak, kendisi kadar kabuğu da çok şifalı olan bu meyveden, içindeki vitaminlerin dahili olarak alınmasının ardından, kabuğundan olmak üzere de çeşitli şekillerde faydalanılabilmektedir.

1- İnci gibi dişler için

Muzun içeriğindeki sitrik asit dişlerin beyazlamasına dayanakçı olan maddedir. Muzu yedikten sonra kabuğun yumuşak tarafını dişlerinize kibarca sürtün. Ardından dişlerinizi fırçalayın. Kumpaslı olarak uygulamaya devam ettiğinizde kirlerin kaybolduğunu göreceksiniz.

2- Bebek gibi pak bir cilt için

Antioksidan açısından zengin olan muz mikroplarla savaşarak iltihaplı sivilce yaradılışını önler. Muzun kabuğundaki cerahat önleyici özellik, sivilcelerin kurumasına dayanakçı olur.

Suratınızı yıkadıktan sonra kurulayın. Muz kabuğunun iç tarafıyla cildinizin iltihaplı sivilceli kısımlarını muz kabuklarıyla ovmaya başlayın ve 20 dakika bekleyin. Ardından soğuk su ile suratınızı yıkayın. Günde 2 kere tekrarlayabilirsiniz.

İkinci yöntem: Bir tatlı kaşığı zerdeçal tozunu muz kabuğunun içerisine serpiştirin ve kabuğun zerdeçallı kısmını sivilcelerinize sürün. 15 dakika beklediken sonra ılık su ile suratınızı durulayın. Bu tanımı ise her gün uygulayabilirsiniz.

3- Sinek ve haşere ısırık hasarlarından kurtulmak için

Muz kabuğunda bulunan polisakkaritler, haşere veya sinek ısırığı sonrası alana gelen şişlik ve kaşıntıyı birkaç dakika içerisinde durdurur. Sinek ya da haşere ısırığının olduğu bölgeye 5 dakika muz kabuğunun içiyle ovmanız yeterli. 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Kaşıntı ve kızarıklığın tamamen yok olduğunu göreceksiniz.

4- Et benlerinden kurtulmak için

Muz kabuğunun iç kısmını benin üzerine yerleştirin ve bant desteğiyle statikleyin. Bir gece bekledikten sonra sabahı o bölgeyi yıkayın. Her gün yinelediğiniz taktirde et benleriniz kuruyacaktır.

5- Kıymık batması için

Cildi yumuşatmaya dayanakçı olan muz kabuğu kıymık batmasında da oldukça tesirli. Kıymık batan bölgenin üzerine muz kabuğunun iç kısmını yerleştirin ve sargıyla sarın. Takribî 5-6 saat bekledikten sonra sargıyı açın. Bandajla birlikte kıymık da olduğu yerden çıkacak.

6- Nasır rehabilitasyonu için

Ayaklardaki nasırların yumuşaması için, muz kabuğunun içini sıyırın, bir kaşık kadar olduğunda nasırın üzerine koyun, üstünü sarın. Birkaç saat sonra açıp pak su ile yıkayın. Ya da direk muz kabuğunu sarabilirsiniz nasırınıza.

7- Diz Sızıları İçin

Diz sızılarının geçmesine dayanakçı olmak için muz kabuğuyla dizleri ovun. Muz kabuğu dizinizdeki sızıların eksilmesine ve bir müddet sonra da geçmesini dayanakçı olacaktır.

8- Cilt kirlerini eksiltmek için

Muz kabuğunun kapsadığı A, B, C ve E vitaminleri cilt kirlerinin açılmasına dayanakçı olur. Yüksek antioksidan sayesinde de siyah noktaları da yok eder. İki günde bir cildinizi mut kabuğuyla silin. Bu operasyonun ardından suratınızı yıkayın ve güneş gözetici kreminizi sürün.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:16
  1. Nasır Rehabilitasyonu
  2. İnci gibi dişler
  3. Bebek gibi pak bir cilt
  4. Sinek ve haşere ısırık hasarları
  5. Et benleri
  6. Kıymık batması
  7. Diz Sızıları
  8. Cilt kirleri
  9. muz kabuğu
  10. Muz kabuğu ile üstesinden gelebileceğiniz sağlık problemleri
  11. Muz

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