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Biyografi

Müyesser Yıldız kimdir? Müyesser Yıldız neden gözaltına alındı?

Müyesser Yıldız kim? Müyesser Yıldız’ın gözaltına alınmasının ardından pek çok kişi “Müyesser Yıldız kimdir?” , “Müyesser Yıldız kim?” , “Müyesser Yıldız hayatı” , “Müyesser Yıldız ne iş yapıyor?” , “Müyesser Yıldız nerede çalışıyor?” , “Müyesser Yıldız neden gözaltına alındı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 10:58:00 -
Müyesser Yıldız kimdir? Müyesser Yıldız neden gözaltına alındı?

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi “Müyesser Yıldız neden gözaltına alındı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Müyesser Yıldız neden gözaltına alındı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'Askeri casusluk' suçlamasıyla Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Müyesser Yıldız kimdir?

Müyesser Yıldız 1963 yılında Adıyaman Besni'de dünyaya geldi. Müyesser Yıldız, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda eğitim gördü.

Yıldız, Bulvar Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı. Bulvar'ın kapatılmasının ardından mesleğine Tercüman’da devam etti.

Yıldız sırasıyla Bulvar, Tercüman, Günaydın, Akşam gazetelerinde ve Nokta Dergisi'nde çalıştı.

Müyesser Yıldız Haziran 2012'de 16 ay tutuklu bulunmasına neden olan Odatv davasından tahliye oldu.

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