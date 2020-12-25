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Ekonomi Muud'da 2020'de en çok "Oğuzhan Koç" dinlendi
Ekonomi

Muud'da 2020'de en çok "Oğuzhan Koç" dinlendi

Muud'da 2020'de en çok dinlenen yerli sanatçılar listesinin ilk üç sırasında Oğuzhan Koç, Berkay ve Zeynep Bastık yer alıyor - En çok dinlenen albüm, Gazapizm'in Şubat ayında yayınladığı 10 şarkılık "HİZA" olurken, onu Oğuzhan Koç'un "Ev" ve Sibel Can'ın "Hayat" isimli albümleri takip etti

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:34:12 -
Muud'da 2020'de en çok "Oğuzhan Koç" dinlendi

İSTANBUL (AA) - Muud'da 2020'de yerli sanatçılar kategorisinin zirvesinde Oğuzhan Koç yer alırken, yabancı şarkılarda Billie Eilish'in "Everything I Wanted", yerli şarkılarda ise Berkay'ın "İki Hece" parçası ilk sırada bulunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamayla, şirketin dijital müzik platformu Muud'da 2020 yılının en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Muud'da 2020'nin en çok dinlenen ve indirilen şarkı, şarkıcı, albüm ve yabancı şarkıların yanı sıra, "Yerli Yeniler", "Buralar Hep Akustik" ve "Dillerden Düşmeyen Şarkılar" gibi başlıklarda kullanıcılara sunulan listeler arasında en çok tercih edilen şarkılar da belirlendi.

Muud'da 2020 boyunca en çok dinlenen yerli şarkı Berkay'ın İki Hece isimli parçası oldu.

İki Hece'yi Ebru Yaşar'ın "Kalmam" ile Zeynep Bastık'ın "Uslanmıyor Bu" isimli parçaları takip etti.

En çok dinlenen albüm, Gazapizm'in Şubat ayında yayınladığı 10 şarkılık "HİZA" olurken, onu Oğuzhan Koç'un "Ev" ve Sibel Can'ın "Hayat" isimli albümleri takip etti. En çok dinlenen yerli sanatçılar listesinin ilk üç sırasında ise Oğuzhan Koç, Berkay ve Zeynep Bastık yer alıyor.

Yabancı şarkılar sıralamasının zirvesinde, Billie Eilish'in "Everything I Wanted" adındaki kaydı var.

Listenin ikinci sırasında Regard'ın "Ride It" parçası bulunurken, üçüncü sırada da ABD'li hip hop müzik grubu The Black Eyed Peas ve Kolombiyalı şarkıcı J Balvin'in RITMO (Bad Boys For Life) parçası bulunuyor.

Muud'un kullanıcılarına sunduğu kategori listelerinde de ilk beşi Herkes Bunları Dinliyor, Yerli Yeniler, Türkçe Pop, Türkçe Rap ve Yabancı Pop oluşturuyor.

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