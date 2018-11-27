‘Müttefik’ Almanya, Türkiye düşmanlığını bırakmıyor

Muhammed Uzun İstanbul

Irkçılığın ve İslam düşmanlığının yükseldiği Batı, her türlü evrensel değeri ayaklar altına alarak Türkiye’ye karşı cephesini sürdürüyor. Türkiye’yi her fırsatta ‘özgürlük’ ve ‘demokrasi’ bağlamında haksız eleştirilerle yıpratmaya çalışan Almanya’nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisi deşifre oldu.Angela Merkel liderliğindeki Alman hükümetinin; 4 aydır cevaplamadığı FETÖ’ye yönelik soru önergesini, “devletin çıkarları gereği” reddettiği ortaya çıktı.

İstihbarata zarar verir

Akit’in “Almanya’da FETÖ çatlağı” ve “Almanya’da FETÖ sessizliği” başlıklı haberleri ile gündeme getirdiği soru önergesine skandal bir yanıt geldi. Alman Meclisine Sol Parti tarafından verilen bir önergeyi, tam 4 aydır cevaplamayan Angela Merkel liderliğindeki Alman hükümeti, Sol Partili milletvekillerinin FETÖ sorusunu “devletin âli çıkarları” gereği cevaplamadı. Mültecileri ülkesine sokmamak için ölüme terk eden, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği darbenin bir numaralı planlayıcısı olan Adil Öksüz gibi vatan hainlerine kucak açan Almanya’nın “Sorunun konusu, özellikle istihbarat servislerinin işlevselliğine dokunuyor” ifadeleri ile önergeyi reddettiği belirlendi.

Berlin’in skandal cevabında, Alman hükümetine karşı anayasal olarak garanti altına alınan bilgi edinme ve soru hakkının aynı şekilde anayasada yer alan, korunması gereken devlet çıkarlarıyla sınırlandırdığı ifade edildi. FETÖ’ye yönelik alçak desteğin itiraf edildiği cevapta, devletin çıkarının parlamentonun bilgi edinme hakkının önde olduğu kaydedildi.

Akit ne yazmıştı

Gazetemiz Akit, Türkiye’yi kendi ülkelerinin içişlerine müdahale etmekle suçlayan Almanya’daki skandalı ilk olarak, “Almanya’da FETÖ çatlağı” başlığıyla duyurdu. Bahsi geçen haberde, Sol Partili bir milletvekilinin “Federal hükümetin Gülen Hareketi’ne karşı tutumu” ismiyle verdiği önergedeki çarpıcı bölümleri aktardık. “Almanya’da FETÖ sessizliği” başlıklı haberimizde ise Merkel liderliğindeki koalisyon hükümetinin; Sol Partinin FETÖ yapılanması hakkındaki soru önergesini aylardır beklettiğini ortaya çıkardık.

İhanetleri saymakla bitmiyor

Almanya’nın FETÖ’yü bir terör örgütü olarak tanımayıp faaliyetlerini engellemiyor olmasının Ankara-Berlin ilişkilerinin geleceği açısından ciddi bir sorun olduğu vurgulanıyor. Avrupa ülkelerinin büyük kısmı Türkiye karşıtı terör örgütlerinin adeta faaliyet sahası olurken, Almanya bu ülkeler arasında öne çıkıyor. Özellikle FETÖ için tam anlamıyla bir üs olan Almanya, FETÖ’nün eğitim kurumlarına büyük destek veriyor. Her yıl FETÖ destekli “Pangea Matematik Olimpiyatları” adı altında yarışmalar ve “Alman-Türk Kültür Olimpiyatları” düzenleyerek “kültürlerarası diyalog” alanında ödüller dağıtılıyor. FETÖ üyeleri Alman politikacılar üzerinde belirli bir etkiye sahip olabilmek ve örgüt lehine lobi yapabilmek için geniş bir yelpazede faaliyet de yürütüyorlar. Eyalet başbakanları ve bakanlarından belediye başkanları ve milletvekillerine kadar önemli Alman siyasetçi ve kişilerle ilişki kurmaya özel bir önem veriyorlar. “Camiler yerine okullar inşa edin” sloganı ile faaliyet yürüten FETÖ bu yaklaşımı ile Alman karar alıcılarında sempati uyandırıyor.