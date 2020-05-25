  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mut’ta fırtına meyve ağaçlarına zarar verdi

Mersin’in Mut ilçesinde 3 gün boyunca süren kuvvetli fırtına, meyve ağaçlarına zarar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 09:04:19 -
Mut’ta fırtına meyve ağaçlarına zarar verdi

Mersin’in Mut ilçesinde 3 gün boyunca süren kuvvetli fırtına, meyve ağaçlarına zarar verdi.


Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, zarar gören meyve bahçelerini gezerek üzüntüsünü dile getirdi. Kar, “3 gün boyunca kuvvetli bir şekilde esen fırtına meyve ağaçlarını kökünden kırmış. Ayrıca meyveleri yere dökmüş. Bu yılki emekler boşa gitti. Kökünden kırılan meyve ağaçlarının yenisini dikerseniz bile ürün alabilmek için en az 3-4 sene geçer" dedi.


Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ise, bayram sonrası zarar tespiti yapacaklarını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı