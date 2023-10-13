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Sağlık Mutluluk kalp sağlığına iyi geliyor! Kardiyolog, insanın o bölgesinde bir anda artan basınç diyerek detayı açıkladı
Sağlık

Mutluluk kalp sağlığına iyi geliyor! Kardiyolog, insanın o bölgesinde bir anda artan basınç diyerek detayı açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-10-13 21:20:00 -
Mutluluk kalp sağlığına iyi geliyor! Kardiyolog, insanın o bölgesinde bir anda artan basınç diyerek detayı açıkladı

Kalp sağlığı uzmanı açıkladı: Mutluluk arasında doğru bir orantı vardır. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener konu hakkında diyerek vatandaşları uyardı: Eğer mutluysanız kalbiniz daha sağlıklı olur. Çok sevindiğimizde ya da heyecanlandığımızda kalbimiz pırpır eder. Üzüldüğümüzde ise kalbimizde bir spazm hissederiz. Kalp sağlığımız bütün bu duygulardan etkilenir.

Kalp sağlığı ile mutluluk arasında doğru bir orantı vardır. Eğer mutluysanız kalbiniz daha sağlıklı olur. Çok sevindiğimizde ya da heyecanlandığımızda kalbimiz pırpır eder. Üzüldüğümüzde ise kalbimizde bir spazm hissederiz. Kalp sağlığımız bütün bu duygulardan etkilenir. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener konu hakkında bilgiler verdi.

Üzüntü ya da stres vücudumuzda istemediğimiz kötü hormonların artmasına neden olur. Bu hormonların fazlalığı da kalple ilgili birtakım hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur. Vücudumuz mutluluk hormonu olan seratonin, endorfin gibi hormonları salgıladığında hastalığa yakalanma riski o kadar azalır. Kalbe İyi Gelen ve Kalbi Yoran Sporlar Kalp sağlığı için çok tekrarlarla ve hızlı hareketlerle düzenli olarak yapılan sporları öneririz. Bunlar koşmak, yüzmek, spor salonlarında kardiyo olarak adlandırılan sporlardır. Damar tıkanıklığı ya da yüksek tansiyonu olan hastalara düzenli olarak kardiyo tarzı sporlar önerilir. Kalp sağlığı için önemli olan sağlıklı beslenme ve düzenli olarak yapılan spordur. Vücut geliştirme tarzında olan sporlar çoğunlukla önerilmez. Bunun nedeni örneğin bir ağırlık kaldırma hareketinde oluşan ıkınma, yüksek tansiyonu olan birinde aort damarında genişlemeye veya yırtılmaya yol açabilir. Göğüs ve karında bir anda artan basıncın yüksek seviyelere çıkması da yan etkilere neden olur.

Kalp krizi meydana gelmeden önce çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtileri göz ardı etmeden üzerine düşülür ve gereken tetkikler yaptırılırsa kalp krizine yakalanma riski de azaltılmış olur. Örneğin spor yaparken kalp krizi geçiren hastalarda çeşitli belirtilerin göz ardı edildiği gözlenmiştir. Kalp krizi belirtilerinde öncelikle yokuş ya da merdiven çıkarken zorlanmalar başlar. Göğüsteki ağrı, baskı ya da sıkışma tarzında olur. Bir süre sonra aynı şikayetler düz yolda yürürken de olmaya başlar. Ailesinde kalp damar tıkanıklığı tespit edilmiş kişiler spora ara verdiklerinde ve tekrardan başlamak istediklerinde mutlaka bir kardiyoloji uzmanının muayenesinden geçmelidir. EKG ve efor testi yapılarak kalp sağlığı hakkında bilgi edinilir. Kalp krizi damar tıkanıklığına bağlı kalp kaslarının hasar görmesidir. Çocuklarda ise bu durum daha çok kalp krizi değil ritim bozukluğu şeklinde gözlenir. Bu nedenle spora başlamak isteyen çocuklarda ritim bozukluğu olup olmadığı üzerinde durulur.

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