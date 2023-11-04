  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Mutluluk hormonu bedeni böyle etkiliyor
Sağlık

Mutluluk hormonu bedeni böyle etkiliyor

Yeniakit Publisher
2023-11-04 15:54:00 - 2023-11-04 15:57:10
Mutluluk hormonu bedeni böyle etkiliyor

Ödüllü akademisyen mutluluk hormonunun beyin dışındaki etkilerini araştırıyor.

mutluluk hormonunun beyin dışında insanda oluşturabileceği etkilerini araştırıyor.

Doktorasını yaptığı 2011'de Oxford Üniversitesinde serotonin hormonu üzerine yapılan çalışma ortamlarında bulunan Çadırcı, yapmış olduğu diğer bilimsel çalışmaların yanında mutluluk hormonunun insan vücudundaki farklı etkilerine yöneldi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi laboratuvarlarında bilimsel araştırmalarını sürdüren Çadırcı, serotonin hormonunun insan beyni dışındaki etkilerine yönelik çalışma yapıyor.

Prof. Dr. Çadırcı'nın üzerinde çalıştığı serotonin hormonunun beyin dışındaki etkilerine ve yoğun bakım hastalarının karşılaştığı sepsis (enfeksiyon hastalığı) durumuna yönelik devam eden çalışmaları başta olmak üzere, diğer araştırmalarıyla bilime verdiği katkılardan dolayı Türkiye Eczacılar Birliği tarafından "Eczacılık Akademisi 2023 Bilim Ödülüne" layık görüldü.

Prof. Dr. Çadırcı, 13 yıldır serotonin hormonu alanında araştırma yaptığını ve makalelerinin uluslararası dergilerde yayımlandığını belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Halk arasında mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin, sadece mutluluk hormonu değildir." diyen Çadırcı, beyindeki serotonin reseptörleri bulunduğunu belirterek, "Beyindeki serotonin reseptörleri depresyon, anksiyete gibi bir çok hastalıkta rol alıyor ama serotonin midemizde, trombositlerimizde, tüm hücrelerimizde bulunan genel bir medyatör." ifadelerini kullandı.

Serotoninin 7 reseptörü özelinde araştırma yaptığını dile getiren Çadırcı, hormonun genellikle beyindeki etkisinin dışına çıkarak sinir sistemi etkileri üzerine çalışmalara yöneldiğini anlattı.

Çadırcı, "Bilim dünyasında hep beyindeki etkilerine odaklanılmıştı. Dünya genelinde serotoninin (mutluluk hormonu) farklı reseptörlerinin beyindeki etkilerinin değil de periferik (sinir sistemi) etkililerine odaklanan ilk laboratuvarlardan biri olduk. Bu bağlamda da seratonin 7 hormonunun hem sepsiste hem de diğer periferik patolojilerdeki rollerini ilk defa bu laboratuvarda araştırdık." diye konuştu.

Çalışmalarda TÜBİTAK'tan destek alındığını anlatan Çadırcı, laboratuvarda araştırma yapan diğer akademisyenlerle ortaya çıkarılan verilerin bilim dünyasına önemli katkılar sunduğunu ve araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Annesinin ölümüne sebep olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
Annesinin ölümüne sebep olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi

Sağlık

Annesinin ölümüne sebep olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi

Kış mevsimi en çok onları zorluyor
Kış mevsimi en çok onları zorluyor

Sağlık

Kış mevsimi en çok onları zorluyor

Önemsenmiyor ama sağlığı tehdit ediyor
Önemsenmiyor ama sağlığı tehdit ediyor

Sağlık

Önemsenmiyor ama sağlığı tehdit ediyor

Uzman açıkladı! Çocukları gripten korumak için neler yapılmalı?
Uzman açıkladı! Çocukları gripten korumak için neler yapılmalı?

Sağlık

Uzman açıkladı! Çocukları gripten korumak için neler yapılmalı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23