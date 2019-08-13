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Mutluluğun "masalını" yazdılar

Muğla'da doğacak bebekleriyle daha çok vakit geçirmek için mesleklerini bırakan turizmci Eyüp ile bankacı Ferah Kemahlı çifti, kızlarının adını verdikleri "Masal Süt Çiftliği"nde mutlu bir yaşam sürüyor- Eyüp Kemahlı:- "Bizim için tek kariyer 'mutluluk.' Büyük şirketlerde yönetici olmak bizi bu kadar mutlu eder miydi bilemiyorum. Ancak şu anda çok mutlu ve huzurluyuz"- Ferah Kemahlı:- "Bankacılık sektöründe müdürlüğe kadar yükselip, kariyerime devam edebilirdim ama çocuğumla çok fazla vakit geçiremeyecektim. Şu anda kızıma vakit ayırıp, onun gelişimini izleyebiliyorum"

13 Ağustos 2019 Salı 11:19
Mutluluğun "masalını" yazdılar

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kariyer yapmaları çok kolayken doğacak bebekleriyle daha çok vakit geçirmek için mesleklerini bırakan çift, kurdukları süt çiftliğinde kızları Masal'ı huzurlu şekilde büyütüyor.

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'ndeki eğitimini yarıda bırakıp turizm sektörüne atılan 38 yaşındaki Eyüp Kemahlı, 4 yıl önce 40 yaşındaki bankacı Ferah Güner ile hayatını birleştirdi. Birkaç ay sonra hamilelik haberiyle heyecan yaşayan çift, daha fazla vakit ayırmak istedikleri çocuklarına doğal ürünler yedirebilmek, doğal süt içirebilmek için mesleklerini bırakıp, çiftlik kurmaya karar verdi.

Bu sırada çiftin "Masal" adını verdikleri şimdi 3 yaşında olan kızları dünyaya geldi.

Kemahlı çifti, ilçedeki ailelerine ait mandalina bahçesine kurdukları çiftliklerine de "Masal" adını verdi.

Besledikleri hayvanların sütleri ile peynir ve tereyağı satarak geçimlerini sağlayan çift, "Burası bizim masalımız" dedikleri çiftliklerinde, kızlarıyla mutlu ve huzurlu bir yaşam sürüyor.

- "Keşke kariyer yapacağız diye bu kadar vakit kaybetmeseydik"

Eyüp Kemahlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftliklerinde 10 ineğin yanı sıra 3 düve, 3 buzağı bulunduğunu söyledi.

Yaptıkları işten oldukça keyif aldıklarını ifade eden Kemahlı, "Eşim hamile kaldıktan sonra bankadaki işini bıraktı. Masal doğduktan 6 ay sonra da ben bıraktım. 'Çocuğumuzu nasıl daha organik besleriz, nasıl daha güzel bir yaşam sunarız' diye düşündük. 'Bodrum'da olmanın avantajlarını nasıl daha iyi kullanırız' derken, çocuğumuza organik süt içirmek için bu işe başladık." dedi.

- "Keşke hep köyde büyüseydim"

Almanya'dan ithal ettikleri 10 inekten yaklaşık 150 litre süt elde ettiklerini anlatan Kemahlı, şöyle konuştu:

"Bakanlıktan gerekli satış belgelerimizi de aldık. Süt sağmayı, hasta olduklarında onlara iğne yapmayı öğrendim. Eşim tereyağı, peynir ve çökelek yapmayı öğrendi. Masal da bizim yanımızda duruyor ve sağım sırasında küçük buzağıları besliyor. Bizim için tek kariyer 'mutluluk.' Büyük şirketlerde yönetici olmak bizi bu kadar mutlu eder miydi bilemiyorum. Ancak şu anda çok mutlu ve huzurluyuz. Kızımıza hayvan sevgisini de aşıladık. Keşke 'Kariyer yapacağız' diye bu kadar vakit kaybetmeseydik. Keşke hep hayvanlarla büyüseydik. Çocuklara da hayvan sevgisi vermeden insan sevgisi veremiyorsunuz. Hem onun gelişimi hem de sağlıklı büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Ferah Kemahlı ise kendilerini adeta bir masalda hissettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kızımız ek gıdaya geçtiği zaman 'Ne kadar doğal besleyebiliriz, yoğurt yedirebilir miyiz, nereden daha sağlıklı süt alabiliriz?' diye düşündük. Şimdi Masal'a çok rahat süt, yoğurt yedirebiliyoruz. Tüketmediğimiz hiçbir ürünü dışarıya satmıyoruz. Bankacılık sektöründe müdürlüğe kadar yükselip, kariyerime devam edebilirdim. Bu sefer de çocuğumla çok fazla vakit geçiremeyecektim ama şu anda kızıma vakit ayırıp, onun gelişimini izleyebiliyorum, görebiliyorum."


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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:19
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