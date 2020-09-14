Mutlu yuvaya gölge düştü

Faruk Arslan İstanbul

İstanbul Küçükçekmece’de Türkmenistan uyruklu Güljahan Abdyrasulova ile hayatını birleştiren Şehittin Sarı’nın 5 yıllık evliliği, eşinin vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi nedeniyle çıkmaza girdi. ABD-Irak savaşında Gaziantep’te taksicilik yaparken, savaş zamanında Irak’tan Yunanistan’a göçmen olarak gitmek isteyenleri taşıyan Sarı, ‘kaçakçılık’tan mahkum edildi. Bu mahkumiyet yıllar sonra Sarı’nın evliliğinin üzerine gölge düşürdü.

3 yıl evli kalan yabancı uyrukluların vatandaşlık başvurusunda bulunmaya hak kazandığı ülkemizde 5 yıl önce Güljahan Abdyrasulova ile yuva kuran Şehittin Sarı’nın Seher Medine ve Selvi Melike ismini verdikleri 2 kız çocuğu dünyaya geldi. Sarı’nın sabıkası nedeniyle eşinin vatandaşlık başvurusu reddedildi.

İkinci başvuru da reddedildi

Sarı, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı: “Yabancı uyruklu kişilere Türkiye’de 3 yıl evli kaldıktan sonra vatandaşlığa başvuru hakkı doğuyor. Biz de 3’üncü yılımızın ardından başvuru yaptık. Çocuksuz çiftlere bazı engeller çıkarıldığını biliyorduk ama bizim iki evladımız olduğu için vatandaşlık almamıza engel çıkmayacağını düşündük. Ancak 9 ay sonra Emniyet’ten ‘Başvurunuz reddedilmiştir’ yazısı aldık. Gerekçe olarak da bana ‘geçmişte sabıkan var’ denildi. İtiraz için mahkemeye başvurduk. Ankara 15. İdare Mahkemesi, 13/08/2020 tarihli kararında başvurumuzu yine reddetti. Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın feryadımızı duymasını istiyoruz. Geçmişimdeki hatalar yüzünden evlatlarımın, eşimin cezalandırılması adil değil. Her gün eşimden ve kızlarımdan ayrılma korkusu yaşıyorum. Eşimin Türkmenistan’a deport edilmesinden korkuyoruz. Eşimin bir sosyal güvencesi de yok. Geçmişimdeki bir suçumdan dolayı yuva kurmam nasıl engellenebilir?”

-Aile cüzdanı

-Başvuru

-Sonuç