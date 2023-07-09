Mutlu son... Galatasaray, Icardi'ye kavuşuyor!

Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye kavuşuyor. Yıldız oyuncu ile daha önce anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılı ekip, kulübü PSG ile anlaşırken son pürüzler gideriliyor.

YILLLIK 30 MİLYON EURO

Bir yandan Suudi Arabistan kulüplerinin yıllık 20-30 milyon Euro arasındaki tekliflerini değerlendiren Icardi, diğer taraftan ailesiyle birlikte yaptığı tatile de devam ediyordu. Icardi’nin son sözünü, tatil sonrasında söyleyeceği ifade ediliyordu ve beklenen an geldi.

ELEME MAÇINA BEKLİYORLAR

Galatasaray cephesinde ise sabırsızlık söz konusu. Teknik direktör Okan Buruk, “Icardi ayın 25’inde sahada olabilir” diyerek beklentisini dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’na hazırlanan Cim Bom’da santrfor krizi yaşanırken, Icardi’nin temmuz ayı sonundaki maçlara yetişmesi durumunda teknik heyet rahat bir nefes alacak. Mevcut kadroda ileri uçta oynayabilen tek isim Barış Alper Yılmaz. Okan hoca ise sahaya mutlaka direkt bir santrforla çıkmak istiyordu.

TARAFTARDAN BASKI VARDI

Bu arada Galatasaray taraftarı da en az yöneticiler kadar bu transfer için mesai harcıyor! Mauro Icardi’nin tüm sosyal medya hesaplarına, her gün binlerce mesaj yağıyor. Güney Amerikalı yıldızın da sürekli olarak Galatasaray taraftarına özel mesajlar vermesi, Sarı-Kırmızılı ürünlerle olan paylaşımları, Cim Bom’a göz kırptığı şeklinde yorumlanıyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SON TEKLİF 8 MİLYON EURO

Şampiyonlukta en büyük katkılardan birini veren Icardi ile son bir görüşme daha yapan Sarı-Kırmızılı kulübün, senelik garanti ücret teklifini 8 milyon Euro bandına kadar çektiği öğrenildi. Bu teklifin ardından Galatasaray'ın 30 yaşındaki santrforla anlaşma sağladığı aktarıldı.

GALATASARAY ICARDI İLE ANLAŞTI

L’Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, geçtiğimiz sezona damga vuran Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile anlaşma sağladı.

PSG İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Haberin detayında, Galatasaray'ın 10 milyon Euro’luk bonservis bedeli teklifiyle PSG ile resmen görüşmelere başladığının da bilgisi verildi. Sarı-Kırmızılı ekibin, en kısa sürede bu transferi sonuçlandırması bekleniyor.