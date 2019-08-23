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Mutlu şehrin mutsuzluk müzesine ziyaretçi akını

’Mutlu şehir’ Sinop’ta 1887-1999 yıllarında zindan ve hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, son 8 ayda 98 bin ziyaretçiyi ağırladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:02
Mutlu şehrin mutsuzluk müzesine ziyaretçi akını

’Mutlu şehir’ Sinop’ta 1887-1999 yıllarında zindan ve hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, son 8 ayda 98 bin ziyaretçiyi ağırladı.


Sinop’ta 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olduğu dönemde "Anadolu’nun Alkatrazı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, Türkiye’de "dark turizm"in (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahatler) önemli yerleri arasında gösteriliyor. Son yıllarda ziyaretçi sayısı giderek artan tarihi yapı, Türkiye’nin kuzey ucuna gelen turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.


Cezaevine ziyaret eden vatandaşlardan Bayram Cebeci, “Sinop Cezaevi tarihi anlatan çok güzel bir yapı. Eskiden yaşanan zorlukları anlatan ve o haliyle burada mevcut olan ve müze olarak sergilenebilen çok güzel korunmuş bir eser. İçerisi eski hali muhafaza edilmesi açısından çok güzel. Masaların tozu dahi alınmamış” dedi.


2018 yılında Sinop Tarihi Cezaevini 259 bin 989 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.



Tarihi cezaevi


Türkiye’nin en mutlu şehri Sinop’ta bulunan tarihi cezaevi, 28 odadan oluşan 3 bin metrekare alan üzerine kurulmuş geniş duvarları ve burçlarıyla dikkat çeken devasa bir yapı. Sinop Cezaevi, 2000 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzeye çevrildi. Zamanın en önemli tecrit noktalarından biri olan Sinop Cezaevi günümüzde Sabahattin Ali’yi ağırlaması ile de tanınır. Ali’nin Kuyucaklı Yusuf ve Aldırma Gönül eserlerini burada yazdığı biliniyor. Cezaevi, Sabahattin AliHariç, Refik Halit Karay, Hüseyin Hilmi, Ahmet Bedevi Kuran, Refi Cevat, Burhan Felek gibi isimleri de ağırladı. Sinop Cezaevi birçok ünlüye ev sahipliği yaptığı gibi dizi ve filme de tanık oldu. Bunlar; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bizim Hikâye, Pardon filmleri ve Parmaklıklar Ardında, Köpek, Esir Şehrin Gözyaşları, Tatar Ramazan dizileri.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:02
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