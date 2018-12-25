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Mutlu olmak istiyor musunuz?

Mutluluk kişiye göre değişen bir iç huzurdur. Kimisi bir çikolata ile mutlu olurken kimisi ise daha büyük bir şey ile mutlu olamayabilir. Ama önemli olan küçük şeylerle bile mutlu olabilmektir.

25 Aralık 2018 Salı 00:01
Mutlu olmak istiyor musunuz?

MUTLU OLMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

1. Yatak odanız için mis gibi kokan çiçekler alın.
2. Doğayı iliklerinizde hissedin.
3. Sevdiğiniz birine kocaman bir öpücük verin.
4. Tanımadığınız biriyle güzel bir sohbete koyulun.
5. Yeni bir film izleyin ya da yeni bir kitaba başlayın.
6. Zor bir günün ardından  100’üncü kere bile olsa en sevdiğiniz filmi izleyin.
7. Beş dakika boyunca çılgınlar gibi dans edin.
8. Kelebek etkisine inanın. Yaptığınız her şey küçük de olsa bir değişikliğe neden olur.
9. Banyo yapın. Suyun yenileyici etkisini hafife almayın.
10. Resim yapın. Kötü düşünceleri uzaklaştırır.

MUTLULUK ENGELLERİ

• Korkuların kölesi olmak
• Geçmişe takıntılı kalmak
• Olduğundan farklı biri gibi görünmeye çalışmak
• Melankolik ruh hali
• Yaşamınızdaki dengeyi tutturamamak
• Olayların doğal akışına müdahale etmeye çalışmak
• Gereksiz otokontrol veya düşünceleri sansürlemek
• Adanmışlık hissi
• Problem çıkarmaya meyilli olmak

MUTLULUK VE ZAMAN İLİŞİĞİ

Zamanı doğru kullanmanın mutlu olmakla kesinlikle bir ilgisi var! Vaktinizi sizi mutlu edecek şeylere ayırın; bu bir paket çikolata yemek olsa bile… Çünkü geçen zamanı asla geri alamayacaksınız.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 00:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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