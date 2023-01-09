Müthiş zayıflama çayı tarifleri! Onlar ünlüler: zerdeçal, zencefil, limonun içindeki maddeler kiloyu kestiler

Fazla kilolarınızdan kurtulmaya karar verdiyseniz mutlaka düzenli ve dengeli beslenmeniz gerekir. Beslenmenize dikkat ettiğiniz kadar etkili bir egzersiz programını da uygulamanız gerekir.

Diyet ve egzersiz programınıza ek olarak tüketeceğiniz bazı bitki çayları ile de kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Çünkü bu bitki çayları metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle yağ yakımını destekliyor. Böylece zayıflama süreçlerini daha kolay hale getiriyor. her gün 1 fincan içtiğinizde rahatlatıyor ve vücutta biriken ödemi de atıyor.

İşte zayıflamaya yardımcı etkili bitki çayları;

Müthiş Zayıflama Çayı Tarifi İçin Malzemeler

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

1 çubuk tarçın

2 poşet yeşil cay

Yarım limon (suyu sıkılıp kabuğuyla konulacak)

4-5 tane karanfil

Müthiş Zayıflama Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

İyi akşamlar hanımlar yaz yaklaşırken süper bir yağ yakıcı çay tarifim var.

Umarım faydasını görürsünüz.

Bütün malzemeleri bir tencereye koyuyoruz üzerine 1 litre kaynamış su koyup kapağı kapatıyoruz.

Demlenmesini bekliyoruz.

Gün içinde tamamını bitiriyoruz.

Her gün yeni hazırlamalıyız.

Sabahları aç karnına bir bardak mutlaka içiyoruz.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay zayıflamaya yardımcı en etkili bitki çayları arasında yer alıyor. Çünkü yeşil çayın içerisinde bulunan olifenolik bileşenler termojenik etkiyi arttırarak metabolizmayı hızlandırıyor.

Her gün 1 fincan içilen yeşil çay, vücuttaki yağ yakımını destekliyor. Yeşil çay düzenli tüketildiğinde bağırsak hareketlerini de düzenliyor.

Yeşil çay tüketildikten sonra içerisindeki aktif maddeler kana karıştığında metabolizma olması gerekenden daha hızlı çalışmaya başlar. Yeşil çay bu aşamada yağ yakımını destekler ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

1 fincan suyunu kaynatın.

Su kaynarken yeşil çay yapraklarını demliğinize koyun.

10 dakika kadar yeşil çay yapraklarını suyun içerinde demlenmeye bırakın.

Daha sonra dilerseniz içerisine bir dilim limon atarak tüketin.

ZENCEFİL ÇAYI

Kısa zamanda fazla kilolarınıza veda etmek istiyorsanız zencefil çayına bir şans verebilirsiniz. Zencefil her mevsim hastalıklara karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Doğal bir besin olan zencefili yatmadan önce tükettiğinizde kilo vermeyi kolaylaştırabilirsiniz.

Uyku öncesi içilen 1 fincan zencefil çayı, metabolizmayı hızlandırır. Sabah açlık hissinin azalmasına yardımcı olur. Zencefil çayını içip birde spor egzersizleri yaparak hızlıca eritebilirsiniz.

2 bardak suyu kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine 2 çay kaşığı kadar toz zencefil ekleyin.

5 dakika kadar demlenmesini bekleyin.

Daha sonra tüketin.

TARÇIN ÇAYI

Tarçın çayının termojenik etkisi bulunur. Vücut sıcaklığını yükselttiği için metabolizmanın harcadığı enerjiyi arttırır. Tarçın çayı bu özelliği sayesinde fazla kalori yakmanızı sağlar.

Tarçın çayı ayrıca kan şekerini dengede tutar. İştahı baskılar. Açlık ve tatlı krizlerini engeller.

Tarçın çayını sadece tarçın kullanarak hazırlayabilir veya hazırladığınız bitki çaylarına toz veya kabuk tarçın ekleyebilirsiniz.

1 tatlı kaşığı toz tarçını cam ya da porselen bir demlik içine koyun

Üzerine yaklaşık 2 su bardağı kaynatılmış sıcak su ekleyin.

10 dakika demlenmeye bırakılır.

Daha sonra süzülerek tüketin.