Müthiş... Yakuzalar, PKK sempatizanlarını tekme tokat dövdü!
Japonya’da yuvalanan terör örgütü PKK sempatizanları, Japonya menşeli en büyük uluslararası mafya grubu Yakuzalar tarafından tekme tokat dövüldü.
Avrupa’da istedikleri gibi at koşturan terör örgütü PKK mensupları, Asya kıtasında aradıklarını bulamadı. Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı (PSIA) tarafından terör örgütleri listesine eklenen PKK’nın reklamını yapmaya çalışan ve bölücü sloganlar atan bir grup, tekme tokat dayak yedi.
Japonya sokaklarında yürüyüş gerçekleştiren PKK sempatizanlarına müdahale edenlerin, uluslararası mafya grubu Yakuzalar olduğu öğrenildi.
Japonya’nın her sokağına dağılmış olan ve ülke yöneticilerinin arkasındaki esas güç oldukları ifade edilen Yakuzaların, terör destekçisi bölücülere geçit vermedikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bölücülerin hak ettikleri muameleyi gördükleri video sosyal medyada büyük ilgi gördü.