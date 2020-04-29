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Müthiş operasyon: TSK Kandil'de kapıları kapattı! Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı

Mehmetçik, bölücü terör örgütü PKK'nın merkez üssü Kandil'in batı kapısına dayandı. Irak-Kandil bağlantısını keserek Zini Verte'de yapılan operasyon PKK'da şok etkisi yarattı. Operasyon sonrası PKK'nın paniğe kapıldığına dikkat çeken uzmanlar, terör örgütünün bölgedeki kontrolü ve etkinliğini kaybettiğini vurguluyor.

2020-04-29 19:43:00 -
Müthiş operasyon: TSK Kandil'de kapıları kapattı! Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı

Türk Ordusu Kandil Dağlarının batısına ulaştı.

Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı... 7/24 sürdürülen hava operasyonları ile birlikte MİT'in istihbari operasyonları... Bölücü terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde kontrol ve etkinliğini kaybediyor. Kış üslenmesini bu sene yapamayan terör örgütü son olarak Zini Verte'ye yapılan operasyonla da büyük kayıp yaşadı.

Kandil Dağları'nın batısında yer alan Zini Verte, PKK'nın lojistik hattı üzerinde yer alması nedeniyle kritik bir bölge. Koronavirüs önlemleri kapsamında kaçak geçişleri önlemek için önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı KDP'li peşmergeler bölgeye konuşlandırılmıştı. Ardından KYB, 1998’de tarafların imzaladığı anlaşmayla Zini Verte'nin kendisine teslim edildiğini iddia etti. KDP ise iddiaları reddetti.

Irak'ın kuzeyindeki iki parti arasındaki gerginlikten faydalanan bölücü terör örgütü PKK ise Zini Verte bölgesine üs kurdu. Ardından, 14-15 Nisan tarihlerinde Zini Verte bölgesine yapılan operasyonla Türk Ordusu, 23 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. Böylece, kış üslenmesini yapamayan PKK'ya Kandil'den Irak'a çıkış kapısında önemli bir operasyon yapıldı.

Sahayı takip eden uzmanlar bölgeye ABD'nin de ilgi gösterdiğini belirtiyor. Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin Patriot konuşlandırdığı üslerine dikkat çekti.

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