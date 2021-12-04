Müthiş keşif! Ay'da 'gizemli ev' görüntülendi!

Ocak 2019'da Çin, Ay'ın uzak tarafına bir gezgin indiren ilk ülke oldu. Son üç yılda, uzay araştırma aracı bir düzineden fazla test ve birkaç heyecan verici keşfe imza attı. Yutu-2 adlı araştırma aracı, son olarak ay yüzeyinde küp şeklinde bir nesne keşfetti. 'Gizemli ev' olarak adlandırılan nesne için, aracın harekete geçeceği bildiriliyor.

Araç evi yakından gözlemleyecek

Pekin'in uzay programını birkaç yıldır takip eden bir gazeteci olan Andrew Jones, 3 Aralık'ta, Ay'ın uzak tarafındaki Von Karman kraterinde Yutu-2 tarafından çekilen fotoğrafları yayınladı. Bunlardan biri, Çinli gökbilimcilerin "gizemli ev" olarak adlandırdığı tuhaf bir nesneyi gösteriyor.

Jones, Yutu-2'nin gizemli nesneyi incelemek için yaklaşacağını söyledi.

Daha önce de gizemli madde keşfetmişti

Söz konusu keşif, Yutu-2'nin ilk esrarengiz keşfi değil. Yutu-2 Şubat 2019'da, Ay'a inişinden bir ay sonra, Çinli gökbilimcilerin göktaşlarının ay yüzeyine çarpması sonucu ortaya çıktığından şüphelendiği, gizemli jel benzeri bir maddeye rastladı.

Yutu-2 gezgini ve Chang'e-4 aracı artık 37. ay etkinliklerine girdi. Ay kayalarının ve topraklarının kimyasal bileşimini ölçen araçlar, bir radyo teleskop kullanarak düşük frekanslı radyo astronomik gözlemler yaptılar ve ayrıca kozmik ışınları incelediler.