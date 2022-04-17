Müthiş haberi duyurdu... Katar yerine Türkiye'yi seçtiler!

İGA'dan sonra Maldivler'e gidişte Doha yerine İstanbul aktarma noktası olurken, bunun sonucunda Güney Amerikalı turist sayısı önemli oranda arttı.

Sofitel İstanbul Taksim Genel Müdürü Soner Metin, son 1.5 yıldır Brezilya ve Arjantin’den önemli oranda turist misafir ettiklerini söyleyerek, “İstanbul Havalimanı açılana kadar Latin Amerika ülkelerinin Maldivler’e gidişi Doha aktarmalıydı. İGA’dan sonra Doha yerine İstanbul kullanılıyor. Bu da İstanbul’a, büyüyen bir turizm pazarı kazandırdı” dedi. İGA’nın açılması ile birlikte İstanbul’un yeni havayolu işletmeleri için de hub olma özelliği kazandığını kaydeden Metin, “THY’nin de büyük destekleri var. 2021 Haziran ayından beri talep çok yüksek. Şu an yüzde 12-15 arasıdır G. Amerikalı turist. Ramazan’ın ardından yüzde 25’lere çıkacaktır. İGA ve THY ile birlikte, önemli yerli ve global konaklama markalarının, Accor’un, Sofitel’in katkısı ile İstanbul kazanıyor” dedi.

"Çok değerli bir bölgeyiz"

Sofitel İstanbul Taksim’in doluluk oranının yüzde 90’larda olduğunu kaydeden Metin, “Ramazan dönemi biraz gerilemekle birlikte bayram ve ertesinde tüm yıl bu doluluğu devam ettireceğimizi düşünüyorum. Yüzde 95 yurt dışı turisti ağırlıyoruz. Bulunduğumuz destinasyon bizim için çok önemli bir sorumluluk alanımız aynı zamanda. Dünya için çok önemi olan kültürlerin buluşma noktası Beyoğlu, Taksim bize büyük değer katıyor. Accor Grubu ve Sofitel olarak bizim de böylesi bir bölgeye değer katma görevimizi ve sorumluluğumuzu titizlikle yerine getirmeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul’un 7 tepesi gibi turizm destinasyonu olarak da 7 ayrı bölge olarak düşünülmesi gerektiğini kaydeden Soner Metin, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Düşünün ki biz, yüksek hizmet kalitemiz ve konumumuzun ortaya koyduğu zenginlik ile yüzde 90 doluluk ile faaliyet yürütüyoruz. Örneğin Anadolu yakasındaki oteller daha düşük ortalamalarla çalışıyor. Başka bir bölge farklı doluluk ve farklı turizm kesimine hizmet ediyor. Yani tek bir İstanbul turizmi ve doluluk rakamı ifade edemeyiz. Bölge bölge düşünmek gerekir”