  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'da ''Türk Komandosu'' paniği

Yahudiler Filistin'de bir camide Kur'an-ı Kerim'e saldırmışlardı! AK Parti'den açıklama geldi

Avrupa ülkesinde otomobil satan ülkeler! TB2 SİHA gibi Milli uçaklarla ünlenen Türkiye: Polonya, Hollanda'yı geçti

TB2 SİHA ve Milli Muharip Uçak'ı gören Avrupa ülkesi 'endişemiz var' diyerek Türkiye'ye teklif yaptı

Erdoğan tarladan çıkan o ismi unutmadı

Zuckerberg'ten 'kafes dövüşü' teklif eden Musk'a hodri meydan! "Konum gönder"

Hafize Gaye Erkan'dan kritik hamle! Faiz kararı sonrası harekete geçti

İmamoğlu'na tokat hazırlığı! Adaylığını açıklarsa o isim devreye girecek

Erdoğan tarihi açıklayıp talimatı verdi! Büyük değişim için hazırlıklar başladı

Yusuf Kavaklı'ya gelen altın sorusu ilahiyatçıyı kızdırdı! Nasıl soru bu ya?
Gündem Müthiş haber! Türkçe o ülkede zorunlu ders oldu
Gündem

Müthiş haber! Türkçe o ülkede zorunlu ders oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-23 11:03:00 -
Müthiş haber! Türkçe o ülkede zorunlu ders oldu

Güneydoğu Asya'daki Borneo adasında yer alan Brunei'deki üniversitede Türkçe zorunlu ders oldu.

Güneydoğu Asya'daki Borneo adasında yer alan Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'daki bir üniversitede Türkçe "zorunlu yabancı dil" dersi olarak müfredata girdi.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy, 2022'de eşi Lale Ersoy'un gönüllü olarak başlattığı Türkçe derslerinin ulusal medyada geniş yankı bulduğunu belirtti.

"Türkçe dersleri vermeye başladık"

Bunun üzerine büyükelçiliğe talep yağdığını ve taleplerin karşılıksız bırakılmadığını aktaran Ersoy, "Önce üniversitelerde daha sonra ise Başbakanlık bürokratları dahil çok geniş bir yelpazede Türkçe dersleri vermeye başladık." ifadesini kullandı.

Türkçeyi zorunlu müfredata aldılar

Ersoy, Sultan Şerif Ali İslam Üniversitesi'nde (UNISSA) Türkçe'nin "zorunlu yabancı dil" dersi olarak müfredata girdiğini ve 26 Temmuz'da başlayacak olan yeni akademik yılda okutulacağını duyurdu.

"Böylece üniversitenin birinci ve ikinci sınıflarında her yıl 200 öğrenci 8 ayrı sınıfta Türkçe dersleri alıyor olacak." ifadesini kullanan Ersoy, yakın zamanda Türkçe'nin Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB) ve Brunei Darusselam Üniversitesi'nde (UBD) "seçmeli ders" olarak okutulacağını bildirdi.

Türkçe, Brunei'de bir üniversitede 'zorunlu yabancı dil' dersi oldu - Son Dakika Haberleri
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eğitim hız kazanıyor

Yunus Emre Enstitüsü'nden (YEE) yapılan açıklamada da 2022'den itibaren Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği ve YEE Kuala Lumpur temsilciliği tarafından eş güdüm halinde yürütülen eğitim diplomasisi atılımlarının hayata geçirilmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Türkçe'nin, Brunei'de talep edilen diller arasındaki konumunun her geçen gün sağlamlaştığı vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23