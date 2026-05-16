Dünyanın en güçlü antioksidanı: Bu baharatlar kansere duvar oluyor, iltihabı bile söküp atıyor!

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünyanın en güçlü antioksidanlarından biri olan zerdaçal, bir şifa kaynağı olarak yerini mutfaklarda aldı...

Dünyanın dünyanın en güçlü antioksidanlarından biri olan zerdaçal ve bu baharatlar, aslında mutfağımızdaki en güçlü şifa kaynaklarıdır. UT Physicians bünyesinde görev yapan Uzman Diyetisyen Gabriela Gardner, toz köklerin, kurutulmuş yaprakların ve öğütülmüş tohumların sadece lezzet vermediğini, aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyen birer antioksidan deposu olduğunu belirtiyor.

Yemeklerinizde tuz ve şeker kullanımını azaltırken sağlığınızı zirveye taşıyacak, adeta süper güçlere sahip 5 sağlıklı baharat ve faydaları: Zerdeçal (İltihap Savaşçısı): Canlı sarı-turuncu rengini içeriğindeki kurkumin bileşiğinden alan zerdeçal, listenin başında yer alıyor. Güçlü antioksidan etkisiyle vücuttaki enflamasyonu (iltihabı) azaltır, kansere ve otoimmün hastalıklara karşı koruma sağlar. Vücuttaki emilimini maksimuma çıkarmak için mutlaka karabiber ile birlikte tüketilmelidir.

Zencefil (Mide Dostu): Keskin aromasıyla öne çıkan zencefil kökü, özellikle bulantı ve kusmayı yatıştırmada son derece etkilidir. Hamilelik dönemindeki sabah bulantıları için zencefil çayı mükemmel bir doğal çözümdür. Ayrıca çorbalara ve sebze yemeklerine güçlü bir antioksidan dopingi yapar. Zerdeçal; içerdiği kurkumin sayesinde dünyanın en güçlü doğal iltihap söktürücü ve antioksidanlarından biridir. Kakao Tozu (Kalp ve Beyin Koruyucu): Şeker ilavesiz ve en az p oranında kakao içeren tozlar, flavonoid bakımından zengindir. Kalp-damar sağlığını korurken, bilişsel fonksiyonları geliştirerek hafızayı destekler ve Alzheimer riskine karşı koruma sağlar.

Kekik (Bağırsak Sağlığı): Güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip olan kurutulmuş kekik, bağırsaktaki yararlı bakteri dengesini korur ve sindirimi rahatlatır. Biberiye ve fesleğen gibi Akdeniz otlarıyla birleştiğinde antibakteriyel etkisi daha da katlanır. Tarçın (Şeker Dengesi): Kan şekerini kontrol altında tutmada klinik olarak kanıtlanmış faydaları vardır. Günlük düzenli tüketildiğinde glikoz seviyelerini düzenler ve kolesterol emilimini azaltmaya yardımcı olur. Baharatların şifalı bileşenlerini kaybetmemesi için saklama koşullarına dikkat edilmelidir. En sık yapılan hata, baharatlıkları ocağın hemen yanına koymaktır. Ocak sıcaklığı ve yemek nemi, baharatlardaki antioksidanları hızla yok eder. En iyi sonuç için baharatlarınızı hava geçirmeyen cam kavanozlarda, doğrudan güneş görmeyen karanlık bir kilerde veya dolapta saklamalısınız. İltihap Karşıtı Altın Karışım: Eşit miktarda zerdeçal, tarçın, zencefil ve muskatı karıştırın. Bu karışımdan 1 çay kaşığı alarak sıcak süte ekleyip "Altın Süt" hazırlayabilirsiniz. Antibakteriyel Akdeniz Çeşnisi: Kekik, fesleğen, biberiye ve kurutulmuş maydanozu harmanlayarak et, balık ve sebze yemeklerinizde lezzet artırıcı olarak kullanabilirsiniz.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23