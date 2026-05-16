Yunan'ın gündeminde Bakan Tekin var! Maarif modeli Haçlıları çıldırttı

Yunan'ın gündeminde Bakan Tekin var! Maarif modeli Haçlıları çıldırttı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en etkili Milli Eğitim Bakanlarından Yusuf Tekin'in ortaya koyduğu "Maarif Modeli" ve son günlerde gündemde olan müfredat değişikliği, Haçlı zihniyetini deliye çevirdi. Yunanistan medyası Bakan Tekin'i manşetlere taşıyarak yeni eğitim sistemine karşı hazımsızlıklarını gözler önüne serdiler.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yeni müfredatta “Ege Denizi” yerine “Adalar Denizi” ifadesinin kullanılacağını açıklaması Yunanistan’da rahatsızlığa neden oldu. Yunan basını, yapılan değişikliği “propaganda” olarak yorumlayarak hazımsızlığını gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılan müfredat düzenlemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ders kitaplarında bazı kavramların milli perspektife uygun şekilde güncellendiğini belirten Tekin, “Ege Denizi” yerine “Adalar Denizi” ifadesinin kullanılacağını söyledi.

 

Tekin, konuya ilişkin açıklamasında "Lozan imzalandığında Ege Denizi yoktu. Niye Lozan’da Ege Denizi demiyorlar? Çünkü denizin adı Adalar Denizi. Ege Denizi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanistan’ın da isteğiyle literatüre giren bir kavram" dedi.

YUNAN MEDYASI ÇILDIRDI

Bakan Tekin’in açıklamaları Türkiye’de geniş yankı uyandırırken, Yunanistan basınında da gündem oldu. Yunan haber sitesi Geopolitico, gelişmeyi manşetine taşıdı. Sitede yayımlanan haberde, “Bakan Tekin’den skandal açıklama: Ege Denizi yok, Adalar Denizi var” ifadeleri kullanıldı. Haberde, müfredatta yapılan değişiklikler “propaganda” olarak nitelendirildi.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni düzenlemeleri kapsamında yalnızca “Ege Denizi” ifadesi değiştirilmedi. Bakan Tekin, bazı tarihi ve coğrafi kavramların da yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Buna göre müfredatta:

“Haçlı Seferleri” yerine “Haçlı Saldırıları”
“Coğrafi Keşifler” yerine “Sömürgeciliğin Başlangıcı”
“Orta Asya” yerine “Türkistan” ifadeleri kullanılacak.

Tekin, yapılan değişikliklerin milli şuuru güçlendirmek ve tarih anlatımını daha gerçekçi bir zemine oturtmak amacıyla hazırlandığını belirtti.

Bakan Tekin'den 'zorunlu eğitim ve ara tatil' açıklaması!
Bakan Tekin'den 'zorunlu eğitim ve ara tatil' açıklaması!

Gündem

Bakan Tekin'den 'zorunlu eğitim ve ara tatil' açıklaması!

Bakan Tekin 'Mesleğe Yöneltme Testleri'ni tanıttı
Bakan Tekin 'Mesleğe Yöneltme Testleri'ni tanıttı

Gündem

Bakan Tekin 'Mesleğe Yöneltme Testleri'ni tanıttı

