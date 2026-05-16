SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Tayland'da facia gibi kaza! Can pazarı yaşandı
IHA Giriş Tarihi:

Tayland’da facia gibi kaza! Can pazarı yaşandı

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta hemzemin geçitten geçen bir yük treninin hem yolcu otobüsüne çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 20’den fazla kişi yaralandı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Makkasan bölgesinde bugün yerel saatle 15.40 sıralarında tren kazası meydana geldi. Hemzemin geçitten geçen yük treninin, trafik nedeniyle raylar üzerinde sıkışan bir halk otobüsüne çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 20’den fazla kişi yaralandı.

Tayland basınında yer alan haberlerde, hayatını kaybedenlerin tamamının otobüs içerisinde bulunduğu ifade edildi.

Çarpmanın etkisiyle otobüs metrelerce sürüklenirken, çevrede bulunan otomobil ve motosikletler de kazaya karıştı. Trenin çarptığı otobüs kısa sürede alevalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 10 dakika içerisinde kontrol altına alındı.

Olay sonrası bölge sivil trafiğine kapatılırken, polis ve ilgili kurumların olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

