Araç almak isterken karakolluk oldular! İkinci elde bu tuzaklara dikkat!

"Böyle bir fiyat yok" Bir süre sonra aracının fotoğraflarıyla sahte ilan açıldığını öğrendiğini belirten Uça, "İlan farklı bir isimle verilmişti ancak iletişim numarası beni arayan kişiye aitti. Bugün alıcı olduğunu söyleyen kişiler Kırıkkale'ye geldi. Meğerse bu kişiler dolandırılmak üzere kandırılmış. Araç için 1 milyon 50 bin liraya anlaşmışlar. Kendileriyle buluştum ve durumu anlattım. ‘Hiçbir şey belli etmeyin, dolandırılıyorsunuz. Böyle bir fiyat yok. Karakola gidelim, şikayetçi olalım' dedim" diye konuştu. Şüpheli şahsın alıcılardan kapora istediğini ifade eden Uça, "Alıcılara, ‘Paranın bir kısmını bana göndereceksiniz, bir kısmını da güvenli satış başlatmak için ayıracaksınız. Şimdilik 5 bin lira gönderseniz yeter' demiş. Ayrıca benim için de ‘O eniştem, aramız çok iyi değil. Onlarla çok para muhabbeti yapmayın' diyerek insanları oyalamış. Ben de alıcıları uyardım. ‘Dolandırılıyorsunuz, dikkatli olun. Kesinlikle kimseye para göndermeyin' dedim" ifadelerini kullandı.