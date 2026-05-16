Yeşilırmak taştı! 8 köy sular altında kaldı
Son dönemde etkili olan şiddetli yağışlar yüzünden Amasya’daki Yeşilırmak Nehri yatağından taşarak büyük bir sel felaketine yol açtı.
Taşkın nedeniyle bölgedeki 8 köy, 1 belde ve 1 mahallede bulunan 4 bin 500 dönümü aşkın tarım arazisi tamamen sular altında kaldı. Büyük umutlarla ektikleri ürünleri henüz hasat bile edemeden su baskınına teslim eden yöre çiftçileri, tüm emeklerinin zayi oluşunu ve sezonun erkenden kapanışını büyük bir çaresizlik ve üzüntü içinde seyretmek zorunda kaldı.
Aksalur, Büyük Kızılca, İpekköy, Karaköprü, Kayrak, Ovasaray, Sarıkız, Yeşildere köyleri ile Yeşilyenice mahallesi ve Ziyaret beldelerinde 4 bin500 dekardan fazla tarım arazisi sular altında kaldı.
Sebze üssü köylerdeki seralar sulama gömüldü.
Aksalur köyünde sularla kaplı serasının yanındaki traktör ve römorku sular altında kalan çiftçi Mesut Kaya, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.
Köylerindeki arazinin 4’te 3’ünün taşan suların altında kaldığını belirten Aksalur köyü muhtarı Ahmet Şilli, "Köyümüzde en son taşkın 1999 yılında yaşanmıştı. Köyümüzdeki 500 dönüm arazi sular altında kaldı. Perişanız. Vatandaşımızda moral kalmadı. Domatesler çiçek açmıştı. Gübreler, işçi maliyetleri, fide borçları, krediler hepsi üstümüze bindi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.
Salatalık hasadına başlamanın sevincini yaşarken taşkın felaketiyle karşılaştıklarını anlatan Nazım Melez, "Günlerdir taşkın nöbeti tutuyorduk. Korktuğumuz şey başımıza geldi. Seralarda 2 metreden fazla su var. Salatalık hasadına başlamıştık. Domates içinde gün sayıyorduk. Hasadımız başlamadan sezonu kapatmış olduk" diye konuştu.
Üretim merkezi köylerde incelemede bulunarak çiftçilerin üzüntüsünü paylaşan AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun da, "Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı. Hasar tespitleri de yapılıyor. İnşallah hep beraber bu zararın altından kalkacağız" şeklinde konuştu.
