ASKİ ve EGO dosyası açıldı! Mansur Yavaş’a 5 soruşturma daha

HABER MERKEZİ

Her fırsatta şeffaflık vurgusu yapan ve “Hakkımda tek bir soruşturma bile yok” yalanını savuran CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a peş peşe soruşturma dosyaları açılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte, Yavaş ve bazı belediye yöneticileri hakkında 5 ayrı dosyada soruşturma izni talep edildiği ortaya çıktı.

ASKİ ve EGO’DA YOLSUZLUK

ABB iştirakleri ASKİ ve EGO’yu kapsayan dosyalarda; ‘ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kamu zararına neden olma ve resmi belgede usulsüzlük’ gibi ağır iddialar yer alıyor. ABB’de son dönemde konser harcamalarından ihale süreçlerine, ASKİ uygulamalarından EGO reklam alanlarına kadar birçok başlıkta tartışmalar yaşanırken, hazırlanan denetim raporları ve müfettiş incelemeleri “şeffaf belediyecilik” söyleminin kocaman bir yalandan ibraret olduğunu gözler önüne seriyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu’nun Mart 2023 tarihli 2022 Yılı Denetim Raporu’nda belediyenin bazı ihalelerine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. Rapora göre bazı şirketlerin, ihalelere katılım sırasında gerçeğe aykırı belgeler sunduğu belirlendi.

DOLANDIRICILIK İTHAMLARI

Denetim raporunda; Şirket ortaklık yapılarının farklı gösterildiği, Yönetim kurulu üyeleri ve hisse oranlarının gerçeğe aykırı şekilde düzenlendiği, Temsil yetkisi olmayan kişilerin yetkili gibi gösterildiği tespit edildi. Raporda, söz konusu işlemlerin Kamu İhale Kanunu’na açıkça aykırı olduğu belirtilirken, bu fiillerin “ihaleye fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik” ve “dolandırıcılık” suçlamalarına dayanak oluşturabileceği ifade edildi. Hazırlanan rapor doğrultusunda Mansur Yavaş ve ilgili belediye görevlileri hakkında soruşturma izni talep edildiği öğrenildi. Dosyanın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin incelemesine sunulduğu belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21 Ağustos 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep ettiği, 12 Eylül 2025 tarihinde ise ön inceleme sürecinin akıbetinin sorulduğu kaydedildi. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Eylül 2025 tarihli cevabında ise ön inceleme sürecinin devam ettiği bildirildi.

FİRMAYA REKLAM BOYKOTU

Rapora göre soruşturma konuları şöyle: l Bazı şirketlerin, ihalelere katılım sırasında gerçeğe aykırı belgeler sunduğu belirlendi. l EGO otobüslerinin iç ve dış yüzeylerini reklam alanı olarak kullanan bir şirketin faaliyetleri belediye yönetimi tarafından engellendi. l ASKİ’nin bazı ihalelerde mevzuata aykırı şekilde pazarlık usulü yöntemini kullandı. l Bütçe uygulamaları sırasında kamu zararına neden olundu. l Belediyenin topladığı verilerin kamuoyuyla paylaşılmaması.

Ortaya çıkan bu dosyalar, dürüstlük numarısı yapan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın kamuoyunda sık sık dile getirdiği “Hakkımda tek bir soruşturma bile yok” tezini boşa çıkardı.