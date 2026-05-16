ABD ve İsrail'den İran'a yönelik saldırı hazırlığı: Önümüzdeki haftaya dikkat!

Habere göre, planlanan operasyonlar sadece hava saldırılarıyla sınırlı kalmayabilir. ABD'li yetkililer, değerlendirilen senaryolar arasında oldukça riskli bir seçeneğin de bulunduğunu ifade ediyor:

Kara Birlikleri Seçeneği: Enkaz altında kaldığı iddia edilen nükleer materyalleri bölgeden çıkarmak amacıyla sahaya kara unsurlarının gönderilmesi tartışılıyor.

"Savaşın yeniden başlaması an meselesi"

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ordunun İran'a karşı savaşın yeniden başlamasına yönelik hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardığını duyurdu. Bölgesel kaynaklar, İsrail'in saldırıları başlatmak için sembolik bir tarih olan Kurban Bayramı dönemini tercih etmek istediğini ve bu konuda ABD'yi ikna etmeye çalıştığını ileri sürüyor.

Not: Bölgedeki askeri hareketlilik ve diplomatik temaslar, önümüzdeki günlerin Orta Doğu dengeleri açısından kritik gelişmelere gebe olduğunu gösteriyor.