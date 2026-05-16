AK Parti belediyeciliğinin farkı! Suya yüzde 35 indirim yaptılar!
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, su faturalarında indirim yapıldığını aktardı.
Şahin Biba paylaşımında şu ifadeleri aktardı;
BAZI BEDELLER KALDIRILDI
“Su faturalarında hemşehrilerimizin bütçesine nefes olacak önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. 0–12 m³ olan birinci kademe sınırını 0–15 m³’e yükselterek; 15 m³’e kadar tüketimde yaklaşık %28, düşük tüketimli hanelerimizde ortalama %35, 25 m³ tüketimde ise yaklaşık %13 indirim sağladık.
BUSKİ faturalarındaki katı atık toplama bedeli, katı atık bertaraf bedeli ve bakım bedelini kaldırdık. Bursalı hemşehrilerimize hayırlı olsun.”